Osterode. Ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.400 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochabend auf der B241.

Auto durchbricht mehrere Zäune in Osterode-Freiheit

Laut Polizei war ein 55-Jähriger gegen 17.35 Uhr in Richtung Osterode unterwegs, als das Auto in Höhe des Ortsteils Freiheit nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere Gartenzäune durchbrach, bevor es an einem Baum zum Stehen kam.

Der Fahrer überstand den Unfall wohl unverletzt.