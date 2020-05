Helios: Erster Jahrgang in Pflegefachkraft-Ausbildung gestartet

Am 1. April ist am Helios Bildungszentrum Südniedersachsen der erste Jahrgang in der Ausbildung zum Pflegefachmann/Pflegefachfrau gestartet. Der Start ins Berufsleben fand für die 14 Männer und Frauen aufgrund der Corona-Situation unter besonderen Bedingungen statt. „Üblicherweise startet ein neuer Ausbildungsjahrgang mit einem mehrwöchigen Theorieunterricht in unserem Bildungszentrum in die Ausbildung. Dabei vermitteln wir grundlegendes Wissen rund um den Körper, Anatomie, Klinikabläufe, Hygiene etc. Erst nach rund zehn Wochen erfolgt dann der erste praktische Einsatz in der Klinik“, erläutert Doris Welzel, Leiterin des Helios Bildungszentrums Südniedersachsen.

Aufgrund der Corona-Situation war Unterricht am Bildungszentrum jedoch untersagt. Stattdessen starteten die Auszubildenden nach einer Einführung in der Praxis. „Zwei Wochen schnupperten die Auszubildenden Klinikluft und lernten erste Abläufe und Bereiche in den Krankenhäusern kennen. Im Anschluss folgte eine Woche E-Learning, über die digitale Helios Lernbar haben wir Lerninhalte zur Verfügung gestellt. Nach Lockerung der Corona-Maßnahmen durch die Landesschulbehörde findet nun seit Ende April Präsenzunterricht am Helios Bildungszentrum statt.“ Für den Schulalltag der Auszubildenden gelten dabei weiter besondere Präventionsmaßnahmen: „Vor Unterrichtsbeginn melden sich die Schüler am Eingang des Bildungszentrums. Eine Lehrkraft erfragt mögliche Krankheitssymptome, zudem erfolgt eine Fiebermessung. Im Schulgebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Im Klassenzimmer sind die Tische entsprechend des Mindestabstands auseinandergezogen. Am Eingang, auf den Fluren, vor den Toiletten etc. sind entsprechende Abstandsmarkierungen angebracht und einzuhalten. Das Gebäude ist mit Händedesinfektionsmittelspendern ausgestattet“, erläutert Welzel einige der Maßnahmen.

Die sonst übliche Begrüßung der Auszubildenden durch das Lehrer-Team und die Klinikleitungen ist aufgrund der Corona-Situation entfallen. „Es ist alles etwas anders als sonst. Aber die Auszubildenden und Pflegepädagogen sind sehr motiviert. Trotz der erschwerten Bedingungen herrscht eine entspannte Lernatmosphäre.“

Die neuen Auszubildenden waren die ersten Auszubildenden, die nach der Schulschließung aufgrund der Corona-Pandemie den Unterricht in Osterode aufnahmen. „Der Mittelkurs nutzt aktuell von zuhause aus das E-Learning. Auch die Oberkurse bereiten sich zu Hause auf ihren Abschluss vor. Dabei stehen wir mit allen Auszubildenden im engen Austausch und bieten auch Einzel-Termine im Bildungszentrum an, um den Wissensstand zu besprechen und insbesondere die Oberkurse auf das Examen vorzubereiten“, so Welzel.

Die drei Helios Kliniken stellen regulär allen Auszubildenden zum Ausbildungsstart einen Laptop zur Verfügung, sodass jeder Schüler die E-Learning-Angebote nutzen kann. Für Fragen und Hilfestellungen stehen die Helios Lehrkräfte telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Neuer Ausbildungsgang

Mit der Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau führt die Bundesregierung die bisher getrennt geregelten Pflegeausbildungen in der Altenpflege sowie Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege zusammen. Alle Auszubildenden erhalten eine gemeinsame, generalistische Ausbildung – sie erlernen die Pflege von Menschen aller Altersstufen in akuten und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen. Die Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau dauert drei Jahre und ist dual aufgebaut: Mindestens 1.300 Stunden der praktischen Ausbildung erfolgen in den Kliniken Northeim, Herzberg/Osterode oder Gandersheim. Dazu kommen Pflichteinsätze in ambulanten und langzeitstationären Einrichtungen.

Die theoretische Ausbildung findet im Helios Bildungszentrum Südniedersachsen statt. Die praktischen und theoretischen Phasen wechseln sich dabei ab.