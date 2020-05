Schauspielerin Renate Krößner gestorben

Osterode. Krößner wurde 1945 in Osterode geboren. Am Montag ist sie im Alter von 75 Jahren bei Berlin verstorben.

Krößner wurde 1945 in Osterode geboren, sie studierte Schauspiel in Berlin, spielte Theater und endlich auch in diversen Defa-Filmen mit Manfred Krug als Partner. 1985 ging Krößner mit ihrem Mann, Bernd Stegemann, in den Westen. Dort spielte sie vorwiegend im Fernsehen, in Folgen von „Polizeiruf 110“ und „Tatort“. Und, wieder mit Manfred Krug, in der Serie „Liebling Kreuzberg“.

Berühmt machte sie die Rolle im Film „Solo Sunny“ auch dank des Silbernen Bären, mit dem sie auf der Berlinale ausgezeichnet wurde.