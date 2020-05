Wenn ein Bürgermeister zum Krisenmanager wird

„Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Osteroder Bürgerinnen und Bürger ganz überwiegend bereit sind, die Erschwernisse, die zur Bewältigung einer in Deutschland noch nie dagewesenen Krise unumgänglich sind, in Kauf zu nehmen“: Das stellt Osterodes Bürgermeister Jens Augat fest, der sich in seiner noch jungen Amtszeit und als Kopf einer großen Verwaltung intensiv mit der Corona-Pandemie und den vielfältigen strukturellen und organisatorischen Konsequenzen auseinanderzusetzen hat. Das beinhaltet für den Bürgermeister natürlich immense Herausforderungen, der sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Krisenmanager beweisen muss. „Diese Situation gilt es anzunehmen und einen klaren Kurs beizubehalten“, sagt er dazu. Während der letzen Ratssitzung hatte Augat auch auf die finanziellen Folgen hingewiesen, die unter anderem durch den Rückgang der Gewerbesteuern nicht unerheblich sind.

Wirtschaftliche Folgen

Die aktuelle Situation sei für viele mit großer Ungewissheit, persönlichen Ängsten und zum Teil gravierenden wirtschaftlichen Folgen verbunden“, erklärt der Verwaltungschef, ein Umstand, den auch die Ratsmitglieder würdigten.

Letztlich hat das Virus großen Einfluss auf Verwaltung und Politik, wie sich im Rathaus zeigt. Augat: „In den letzten Tagen wird die Debatte, um den richtigen Umgang mit dem Corona-Virus aber auch bei uns zunehmend erbittert geführt. Wir unterstützen die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der städtischen Möglichkeiten. Wir bieten umfassende und immer aktuelle Informationen auf der städtischen Homepage, wir vernetzen Helfende und Hilfesuchende und geben vielfache Hilfestellungen. Dort, wo wir etwas tun können, handeln wir. Denn das Wohl der Bürgerinnen und Bürger steht jetzt an erster Stelle.“ Mit dem Verzicht auf die Gebührenerhebung für Kitas (wir berichteten) will Augat ein Signal an die Familien senden, dass ihre Sorgen ernst genommen werden. Da seien die finanziellen Folgen nur nachrangig. Als weiteren Punkt nennt Augat die Ausstattung der Grundschulen mit Warmwasserdurchlauferhitzern, um die Akzeptanz des Händewaschens bei den Grundschülerinnen und Grundschülern zu erhöhen.

Für die Osteroder Stadtverwaltung bedeutet die Umsetzung der Coronamaßnahmen, große Anstrengungen unternehmen zu müssen. Verwaltungsintern geht es darum, den Gesundheitsschutz der Bediensteten mit der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in Einklang zu bringen, um den Bürgern möglichst viele Dienstleistungen auch weiterhin bestmöglich anbieten zu können. Inzwischen ist das Rathaus wieder geöffnet, unter strengen Auflagen für Mitarbeiter und die Öffentlichkeit.

Handlungsfähig bleiben

So wurde in einigen wenigen Bereichen innerhalb der Stadtverwaltung ein Schichtdienst eingerichtet, um auch im Fall von Infektionen jederzeit handlungsfähig zu bleiben. Auch die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, wurde laut Verwaltungschef großzügig gewährt, um etwa besonders gefährdete Kolleginnen und Kollegen zu schützen oder Kinderbetreuung zu ermöglichen.

„Beim Home-Office wird aber, übrigens genauso wie beim Thema Grundschulen, deutlich, dass wir in Sachen Digitalisierung großen Nachholbedarf haben“, erklärt Augat und nennt drei übergeordnete Ziele: Die Coronamaßnahmen sollen möglichst bürgerfreundlich umgesetzt werden, was allerdings oft gravierende Einschränkungen für Einzelne nach sich ziehe und nach besonderen Lösungen verlange, wie derzeit auf dem Wochenmarkt, der so umgestaltet wurde, dass insbesondere die Abstandsregelungen eingehalten werden können.

Ferner soll den Bürgerinnen und Bürgern überall dort geholfen werden, wo die Stadt entsprechend zuständig ist. „Die Kolleginnen und Kollegen in der Osteroder Stadtverwaltung sind wichtige Ansprechpartner, sorgen für tagesaktuelle Informationen für Privatpersonen und Unternehmen, koordinieren Unterstützungsleistungen und versuchen überall dort zu helfen, wo es möglich ist“, sagt Augat.

Der dritte, aber gewichtige Punkt umreißt die Projekte im Hintergrund, die in Osterode laufen und vorangetrieben werden. Da sind die Kornmarktsanierung, der geplante Waldkindergarten, der dringend notwendige Kindergartenneubau auf dem Röddenberg sowie die Modernisierung und Umbau des Aloha. Die Aufwertung des Ehrenamts, die Modernisierung der Verwaltung mit der Veränderung von Strukturen und Abläufen sowie eine verbesserte Kommunikation sind weitere Themen, die trotz aller Erschwernisse auf der Agenda stehen.

Und dann die Politik: Hier ist die Arbeit in Osterode längst wieder angelaufen, es gab Ausschuss- und Ratssitzungen, wegen der Abstandsregelungen im Ratssaal und in der Stadthalle. Augat: „Meiner Auffassung nach dürfen Demokratie und Rechtsstaat jedoch zu keinem Zeitpunkt unter der Corona-Krise leiden, und ich bin stolz, dass hier ein parteiübergreifender Konsens in Osterode besteht. Wir in Osterode haben – natürlich unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – sämtliche Gremiensitzungen durchgeführt. Damit haben wir gezeigt, dass Demokratie auch in Krisensituationen – wie jetzt bei Corona – umgesetzt und gelebt werden kann und muss. Das halte ich für ein wichtiges Zeichen.“

Folgen im Blick behalten

Augat ist bewusst, dass in dieser Ausnahmesituation nicht immer alles auf Anhieb gelingen kann.

Wichtig sei es deshalb, Entscheidungen immer wieder zu hinterfragen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen: „Als Bürgermeister muss ich über das Krisenmanagement hinaus auch immer die Folgen für unsere Stadt im Blick zu behalten. Eine Herausforderung wird in den nächsten Jahren insbesondere die kommunale Haushaltssituation. Ich bin als Bürgermeister mit klaren – und unter Berücksichtigung der damaligen Finanzsituation auch umsetzbaren Zielen – angetreten. Die Umsetzung einzelner Projekte wird jetzt durch die Coronakrisezumindest verzögert oder sogar in Frage gestellt. Das ist sehr schade.“