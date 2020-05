Als Signal zur Unterstützung der Bürgerschaft in den schwierigen Zeiten von Corona: So will Bürgermeister Jens Augat für die Verwaltung und so will der Rat der Stadt Osterode den Verzicht auf die Kitagebühren verstanden wissen. Vergangene Woche fiel der Beschluss einstimmig (wir berichteten).

Demnach verzichtet die Stadt rückwirkend ab 1. April darauf, die Kita-Gebühren zu erheben. Grund sind die durch die Corona-Pandemie erfolgten Kita-Schließungen. Der Verzicht gilt, so die Verwaltung, so lange, wie die Kitas aufgrund der Corona-Krise geschlossen bleiben müssen. Die Ratsmitglieder folgten damit einem Vorschlag von Bürgermeister Jens Augat. „Eltern sind zurzeit in vielerlei Hinsicht ganz besonders gefordert. Mit meinem Vorschlag sollen sie zumindest in finanzieller Hinsicht ein Stück entlastet werden“, erläutert er seine Beweggründe.

Kinderbetreuung, Schul- und Kitaschließungen, besondere Belastungen im Beruf und das Home Schooling: Wer ein Kind in Kindergarten oder Schule hat, sieht sich seit Mitte März ganz neuen Herausforderungen gegenüber. Eltern, so die Verwaltungsvorlage, sind gehalten, ihren erwerbsmäßigen Alltag und die Betreuung ihrer Kinder neu zu organisieren. Augat: „Gerade auch mit kleineren Kindern türmen sich da schnell Probleme und auch Konflikte auf. An dieser Stelle möchte ich ein Signal an die Familien senden, dass ihre Sorgen ernst genommen werden. Da darf es keine Rolle spielen, dass das Geld kostet.“ Denn der Stadt fallen mit der Regelung Einnahmen in Höhe von etwa 16.000 Euro weg, zusätzlich zu den durch die Krise ohnehin drastisch sinkenden Steuereinnahmen und anderer finanzieller Ausfälle wie im Jugendgästehaus, wo sich die Verluste durch Stornierungen auf etwa 150.000 Euro belaufen.

Aber nicht alle Eltern profitieren von dem Gebührenverzicht. Wer für sein Kind einen Platz in der Notbetreuung hat, muss die anfallenden Gebühren entrichten. Dafür wird für jeden Tag der Notbetreuung ein Zweiundzwanzigstel der Monatsgebühr fällig.

Flexible Schließzeiten

Mit der Satzungsänderung hat der Rat dem Bürgermeister auch die Möglichkeit eingeräumt, über Schließzeiten flexibel zu entscheiden. Auch dies eine Folge der Corona-Krise. Denn die Schließzeiten sind bislang an Ferientermine und Feiertage gebunden. Wenn besondere Umstände es erfordern, kann jetzt davon abgewichen werden. So ist es möglich, die Zeiten zu verkürzen oder sogar ganz auf sie zu verzichten.

Nach den wochenlangen, vom Land verfügten Schließungen können so vor allem in den Sommerferien Betreuungsprobleme der Eltern vermieden oder verringert werden. Ob und in welchem Umfang Bürgermeister Augat von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird, ist noch nicht entschieden. „Dies und der Umfang der Änderungen wird davon abhängen, wann die Kitas wieder in den Normalbetrieb übergehen können“, erklärte dazu die Verwaltung.

Parteiübergreifend befürwortete der Rat das Vorgehen der Stadt. Die SPD-Ratsfraktion äußerte sich noch einmal gesondert in einer Pressemitteilung. „Mit der Vorlage geht Bürgermeister Jens Augat konform mit der SPD-Ratsfraktion, die ebenfalls eine zusätzliche Belastung der Eltern vermeiden möchte. Die aktuelle Situation ist für eine Vielzahl der Familien sehr schwierig. Die Notbetreuung kann nur von Eltern in Anspruch genommen werden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Alle anderen Krippen- und Kindergartenkinder müssen zu Hause betreut werden.“

Die Corona-Krise stelle insbesondere Familien mit kleinen Kindern vor große Herausforderungen. Dazu komme häufig noch die schwierige wirtschaftliche Lage – beispielsweise durch Kurzarbeit in vielen Branchen.

Die SPD-Fraktion nach einer Videokonferenz: „Mit der angestrebten Entscheidung zum Verzicht auf die Erhebung der Kindertagesstättengebühren können die betroffenen Familien ein Stück entlastet werden.“ Weiterhin begrüßte die Ratsfraktion den Vorstoß des Bürgermeisters, künftig von den normalen Schließzeiten abweichen zu können.

Bürgern helfen

Dies könnte in diesem Jahr in den Sommerferien geschehen, wo auf die sonst übliche dreiwöchige Schließung verzichtet werden soll. Viele Eltern mussten ihren Urlaubsanspruch bereits jetzt ausschöpfen und Urlaubsreisen werden, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich sein. Daher soll es in diesem Jahr im Sommer ein durchgehendes Betreuungsangebot in den städtischen Kitas geben. In welchem Umfang dies von den Eltern genutzt werden kann, werde jedoch vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen.

Während der Ratssitzung informierte der Bürgermeister grundsätzlich über Maßnahmen der Verwaltung in Zusammenhang mit Corona. Den Bürgern zu helfen, stehe derzeit an erster Stelle, sagte Augat, man wolle unterstützen , wo es möglich sei, und weiter: „Wir sind in Gedanken bei bei den Erkrankten, und den Angehörigen der Verstorbenen.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort