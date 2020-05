Das Blaumeisensterben ist auch im Raum Osterode angekommen: „Leider habe ich eine solch entstellte Blaumeise in meinem Garten gesehen und dann auch an den Nabu gemeldet“, berichtet Almut Mackensen, Ratsfrau der Grünen im Osteroder Stadtrat.

Seit März werden aus vielen Gärten Blaumeisen gemeldet, die krank wirken und schnell sterben. „Verantwortlich ist das Bakterium Suttonella ornithocola“, informiert der Nabu. In den niedersächsischen Kreisen Ammerland und Diepholz sowie im Kreis Steinfurt in NRW wurde es bei Untersuchungen toter Blaumeisen nachgewiesen. Damit bestätigen sich die Vermutungen des Nabu. Das Bakterium Suttonella ornithocol geht bei Meisen mit einer Lungenentzündung einher. Für Menschen und Haustiere ist der Erreger dagegen ungefährlich. Erste Fälle wurden ab 11. März aus Rheinhessen in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Regionen am Mittelrhein in Hessen bekannt, später folgten Hinweise bis nach Thüringen.

Vögel reagieren nicht mehr auf ihre Umwelt

Für den Altkreis Osterode kann auch die Nabu-Vorsitzende Ursula Glock-Menger die unerfreuliche Entwicklung bestätigen: „Mindestens sieben Fälle sind mir schon gemeldet worden“, bedauert die Natur- und Umweltschützerin. Von der Krankheit betroffen sind anscheinend vor allem Blaumeisen, in einzelnen Fällen auch Kohlmeisen oder andere kleine Singvögel. Die erkrankten Vögel werden meist in der Umgebung von Futterstellen in Gärten beobachtet und fallen dadurch auf, dass sie nicht mehr auf ihre Umwelt reagieren. Es wurde beobachtet, dass Blaumeisen, die kurz darauf starben, apathisch und aufgeplustert auf dem Boden saßen und keine Fluchtversuche bei sich nähernden Menschen unternahmen. Weitere Symptome der Krankheit sind, dass die Vögel wirken, als hätten sie Atemprobleme, Teile des Kopfgefieders sind ausgefallen, die Augen wirken verklebt.

Laut Ursula Glocke-Menger liegt es nahe, dass die Krankheit besonders dort übertragen wird, wo viele Vögel aufeinandertreffen, worauf der übliche Fundort in der Nähe von Vogelfütterungen hinweist. Daher rät der Nabu grundsätzlich, bei Beobachtungen von mehr als einem kranken Vogel an Fütterungen, diese Fütterung und die Bereitstellung von Tränken sofort einzustellen – sozusagen als „Social Distancing“ für Vögel. Damit betroffene Vogelbestände sich möglichst schnell wieder erholen können, ist es wichtig, den überlebenden Vögeln möglichst gute Bedingungen für die anstehende Brutzeit zu bieten. Das erreicht man am besten durch einen vogelfreundlichen und naturnahen Garten. Für Glock-Menger ist das Blaumeisensterben eine höchst bedenkliche Entwicklung. Sie sieht die Bestände grundsätzlich gefährdet.