Rat gibt Aloha-Bauausführung frei

Für Osterode und seine Bürger ist es, bei allen Diskussion, die es gab, eine gute Nachricht: Während der Sitzung des Rates, die aus Gründen der Abstandsregelungen in der Stadthalle stattfand, gaben die Abgeordneten die weitere Bauausführung für das Osteroder Erlebnisbad Aloha übereinstimmend frei. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe, die das Bad betreiben, Henrique Woyke Pereira, hatte diesen Schritt zuvor als historisch bezeichnet. Ebenso passierten der Doppelhaushalt 2021/2022 und die Aussetzung der Kitagebühren den Rat.

Gedenken an Wolfgang Dernedde

Eingeleitet wurde die Sitzung durch das Gedenken an den verstorbenen Ehrenbürgermeister Wolfgang Dernedde. Bürgermeister Jens Augat erinnerte an die Verdienste des vielfach ausgezeichneten und geehrten engagierten Kommunalpolitikers (unter anderem Stadtverdienstmedaille, Bundesverdienstkreuz). „Dass wir uns angemessen an ihn erinnern, ist wichtig für ganz Osterode und seine Menschen“, sagte Augat. Dernedde habe das politische Geschehen wie kein zweiter mitgeprägt, er war entscheidend an den wichtigen Weichenstellungen in der Sösestadt beteiligt. Augat weiter: „Er war ein herausragender Kommunalpolitiker, dessen Vermächtnis wir ehren müssen.“

Was die Entscheidung über den Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 betraf, waren sich die Abgeordneten uneins. SPD-Fraktionschef Jörg Hüddersen betonte, dass man mit dem aktuellen Doppelhaushalt gute Erfahrungen gemacht habe und folgte der Argumentation der Verwaltung, die unter anderem mit Blick auf die Kommunalwahl 2021 der Politik Spielraum geben will, sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren. So könne sich der neue Rat ohne Zeitdruck einarbeiten. Auch Investitionsvorhaben würden nicht aus haushaltsrechtlichen Gründen verzögert. Anders sahen das Jan-Steffen Wedemeier für die CDU, Raymond Rordorf für den SPD-Gruppenpartner Grüne und Marcus Danne (FDP).

Politik der kleinen Schritte gefordert

Zwar stellte auch Wedemeier fest, dass sich der Doppelhaushalt als geeignetes Mittel für tragfähige Finanzpolitik bewiesen habe, erwartet aber in Zeiten von Corona finanzielle Unwägbarkeiten wie den Einbruch der Gewerbesteuer: „Das Coronavirus wird uns manchen Strich durch die Rechnung machen“, sagte er und forderte eine Haushaltspolitik der kleinen Schritte. Also keine Zustimmung seitens der CDU.

„Wir sollten als Rat Entscheidungen des nächsten Rates nicht vorwegnehmen“, so Raymond Rordorf, ein Doppelhaushalt sollte nicht über eine Wahlperiode hinausgehen. Marcus Danne bezeichnete das Vorhaben als „anmaßend“ und kommunalverfassungsrechtlich problematisch. Letztlich setzte sich aber die SPD mit 17 Stimmen gegen gegen CDU und FDP durch. Die Grünen enthielten sich.

Kindertagesstätten: Rat verzichtet auf Gebühr von den Eltern

Große Übereinstimmung herrschte dagegen im Gremium bei der Änderung der Satzung für die Gebühren der Kindertagesstätten. Frank Rusteberg (SPD) stellte heraus, dass wegen der Coronapandemie viele Kinder nicht betreut werden können und für die Eltern trotz Notbetreuung große Probleme entstünden.

Da sah der gesamte Rat so. So verzichtet die Stadt rückwirkend ab dem 1. April auf die Erhebung der Kindertagesstättengebühren und das Frühstück- und Getränkegeld. „Ich bin stolz auf diesen überparteilichen Konsens in Osterode“, sagte Augat.

