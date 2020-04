Sechsjähriges Kind wird bei Unfall in Osterode verletzt

Das Kind fuhr laut Polizei mit seinem Fahrrad in der Sudetenstraße und bog in die Schlesische Straße ein.

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstagmittag in Osterode ein sechsjähriges Kind verletzt. Das Kind fuhr laut Polizei mit seinem Fahrrad in der Sudetenstraße und bog in die Schlesische Straße ein. Aus nicht geklärten Gründen geriet es dort zu weit nach links auf die Fahrbahn und stieß frontal gegen einen stehendes Auto. Dabei erlitt es Verletzungen, welche vorsorglich ärztlich behandelt wurden.