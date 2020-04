Spitz auf Knopf stand es schon im vergangenen Jahr, als dicht an der Wohnbebauung in Riefensbeek-Kamschlacken zwei Hektar Wald in Flammen standen: Stadtbrandmeister Christian Wille hat die brandgefährliche Lage noch lebhaft vor Augen.

„Wir sind uns der Gefahr absolut bewusst“, erklärt er mit Blick auf die aktuelle Situation, denn es ist schon wieder trocken im Wald. Erste Brände an der Landesstraße 600 bei Wieda am Dienstag sind beredte Zeugen. Die Wehren der Stadt haben nicht ohne Grund auf entsprechende Ausrüstung gedrängt, Sondermaterial für Brandereignisse in der Natur und Allradfahrzeuge für schwieriges Gelände, wie es der Harz nun mal bietet.

Sonne und scharfer Ostwind

Stadtförster Rudolf Buff, verantwortlich für die ausgedehnten Städtischen Forste mit Höhenlagen bis fast 800 Metern, ist beunruhigt. Seit Anfang April hat es nicht mehr ausgiebig geregnet, die Sonne brennt die Feuchtigkeit weg, der scharfe Ostwind fegt durch die Wälder mit unter 40 Prozent Luftfeuchtigkeit: „Der Oberboden ist auf dem besten Weg, komplett auszutrocknen“, erklärt er. Daraus aber nährt sich vorrangig der Wald, der jetzt Schaden nimmt, nicht zuletzt durch den frühen Käferflug und dessen massenhafte Vermehrung. Die Bodenauflage im Harz ist ohnehin gering, darunter bestimmt Fels den Untergrund. Buff warnt: „Wenn trockene Käferbäume Feuer fangen, verbreitet es sich rasend schnell, und fährt in die Kronen. Hitze und Trockenheit führen dann zu einem Feuerwind, der schwer zu beherrschen sein wird, der schnell Ortschaften bedrohen kann und zu Evakuierungen führen würde.“

Obwohl der Sommer noch in weiter Ferne scheint, warnt auch Goslars Kreisbrandmeister Uwe Fricke angesichts der großen Trockenheit eindringlich vor der steigenden Gefahr. „Obwohl uns die übliche Trockenperiode noch bevorsteht, ist die Situation schon jetzt im April absolut ernst zu nehmen. Mit jedem Tag, an dem der dringend benötigte Regen ausbleibt, wird es akuter“, erklärt Fricke. Die Feuerwehren haben sich bereits auf die erhöhte Gefahrenstufe eingestellt und gehen gegen jeden Wald- oder Vegetationsbrand mit entsprechenden Kräften und Mitteln vor.

Verantwortung der Waldbesucher

„Darüber hinaus werden die Harzer Wälder ab sofort aus der Luft vom Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes von Hildesheim aus überwacht, um mögliche Brandherde schnell identifizieren zu können“, sagt der Osteroder Stadtbrandmeister. Sichergestellt wird dies durch den Feuerwehrflugdienst. Nichtsdestotrotz bitten die Obersten Brandschützer auch die Bevölkerung um aktive Mithilfe: „Jede auch noch so kleine Rauchentwicklung sollte umgehend über die Notrufnummer 112 gemeldet werden“, sagt Fricke. „Die meldende Person“, so der Kreisbrandmeister weiter, „sollte dann an einem zentralen Punkt auf das Eintreffen der Einsatzkräfte warten und situationsabhängig einweisen.“

Von eigenen Löschversuchen rät Fricke ab, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass keine Gefahr für den Löschenden besteht. „Waldbrände können schnell eine so große Geschwindigkeit entwickeln, dass die Flucht vor dem Feuer aussichtslos sein kann“, warnt er. Kreiswaldbrandbeauftragter Ralf Krüger hat in der aktuellen Lage auch die zahlreichen Harzbesucher im Blick, die für Wanderungen und Spaziergänge in die Region pilgern. „Angesichts der aktuellen Situation suchen viele Menschen in den Harzer Wäldern Erholung und eine Auszeit vom Alltag. Das ist auch absolut verständlich, birgt jedoch auch Risiken. Ich bitte deshalb dringend darum, sich an die bekannten Verhaltensregeln im Wald zu halten“, sagt Krüger.

Nicht grillen, nicht rauchen

Der Osteroder Stadtförster Rudolf Buff rät Waldspaziergängern dringende Vorsicht an, kein offenes Feuer, kein illegales Campen, kein Grillen und absolutes Rauchverbot. Auch sollten keine Flaschen liegen bleiben, denn wie über ein Brennglas können sie die Feuer entzünden. Er ist inzwischen an den Waldeingängen unterwegs und befestigt Warnschilder, um auf die gefährliche Lage aufmerksam zu machen.

Verstöße gegen das Rauch- oder Feuerverbot können laut dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und Landschaftsordnung (NWaldLG) mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Hinweise zum richtigen Verhalten im Wald gibt unter anderem der Waldknigge des Harzer Tourismusverbandes unter https://www.harzinfo.de/natur-pur/initiative-der-wald-ruft/waldknigge