Aloha-Umbau liegt finanziell gut im Plan

Die Kommunalpolitik geht weiter trotz der Coronakrise, und doch ist es nicht mehr wie vorher. Eingangs des Ratssaals, der wegen seines Platzangebotes für die Sitzung des Finanzausschusses gewählt worden war, um Abstandsregeln einzuhalten, verteilte die Stadtamtfrau Thoskild Lätsch Masken an alle Ausschussmitglieder, die sich weit voneinander entfernt platzierten. Von der eigentlich lockeren Stimmung, die in der Regel in den Sitzungen herrschen, war wenig zu spüren. Die Anwesenden schienen eher gedrückt ob der ungewohnten Situation, Redebeiträge waren kurz und folglich auch die Sitzung.

Immerhin: Gute Nachrichten hatte der Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsbetriebe Henrique Woyke Pereira im Gepäck, der über den Alohaneubau berichtete. Die eingegangenen Angebote aus dem EU-weiten Vergabeverfahren wurden demnach in den vergangenen vier Wochen submittiert. Aufgrund des angestrebten Baubeginns Ende Mai wurden die Ergebnisse in der Kürze der Zeit noch nicht abschließend geprüft. Eine Bewertung von den Planern ist aber erfolgt, eine realistische Beurteilung der Seriosität und der Plausibilität der Angebote sei darauf basierend möglich gewesen. Reserve nicht angegriffen Teils sind die eingegangenen Angebote bereits planerrechnerisch, sachlich und wirtschaftlich geprüft worden. „Jetzt wurden wichtige Schritte gemacht, und wir liegen nach der Submittierung der wichtigsten Gewerke absolut im finanziellen Rahmen“, sagte der Geschäftsführer. Von der bisher eingeplanten Reserve von 3 Millionen Euro benötigt die Wibo laut Geschäftsführer für die noch auszuschreibenden Gewerke nur noch eine Reserve von einer Million Euro. Der verbliebene Puffer von zwei Millionen Euro müsse nicht angetastet werden, man überlege derzeit, diese finanziellen Handlungsspielräume zu nutzen: „Insofern werden wir nach Prüfung der Angebote durch die Planer der Wibo und durch das RPA und der Feststellung der endgültigen Angebotsergebnisse die Umsetzung der Module Großwasserrutsche und Modul Bistro diskutieren. Ich sehe einer Umsetzung, mindestens eines Moduls, sehr positiv entgegen.“ Letztlich werden solche Vorhaben dann erneut dem Rat zum Beschluss vorgestellt. Was die Angebote der Unternehmen angeht gab es drei aus dem Raum Göttingen sowie andere aus der weiteren Region, darunter sechs aus den westlichen Bundesländern und drei aus den Östlichen, die aber mit 53 Prozent einen hohen Anteil des Gesamtangebotes ausmachen. Pereira: „Hier hat uns der Osten geholfen, die Kosten zu halten.“ Eine ungewohnte Situation beim Ausschuss: Thoskild Lätsch verteilt Masken. Foto: Michael Paetzold / HK Raymond Rordorf von den Grünen zeigte sich erfreut über die Entwicklung, stellte allerdings auch Risiken wegen abweichender Vorberechnungen fest. Pereira dazu beruhigend: „Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir noch die Reserve brauchen.“ Ingo Eppenstein (CDU) befürchtete ebenfalls Veränderungen in der Planung, die der Geschäftsführer als ganz normale Vorgänge bei der Anpassung der Entwurfsplanung zur Bauausführung bezeichnete, das sei das tägliche Geschäft eines Architekten. Mit Stimmenmehrheit erging die Empfehlung an den Rat, dem Bürgermeister den Auftrag zu erteilen auf Grundlage der Gesamtsumme der submittierten wirtschaftlichen Angebote von zwei Dritteln der kostenintensiven Gewerke die Sanierung und Modernisierung des Aloha bis zur Fertigstellung umzusetzen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf die Beratung über die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2021 und 2022, keine leichte Aufgabe bei den finanziellen Unwägbarkeiten vor dem Hintergrund von Corona. Doppelhaushalt Der Rat der Stadt Osterode hatte am 15. November 2018 mit dem Erlass der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 zum ersten Mal einen Doppelhaushalt aufgestellt. Aus Sicht der Verwaltung, das machte Kämmerer Andreas Dutsch deutlich, hat sich die Aufstellung eines Doppelhaushaltes absolut bewährt. Die Verwaltung verfolge nicht das Ziel, Doppelhaushalte zum Regelfall zu machen, schlägt aber dennoch ein derartiges Vorgehen für die kommenden Jahre vor. Mit der erneuten Aufstellung eines Doppelhaushaltes liegt ein bereits genehmigter Haushalt 2022 vor und es werde sichergestellt, dass sich die Politik auf den Wahlkampf konzentrieren kann (Kommunalwahl 2021), der neue Rat ohne Zeitdruck eingearbeitet wird und eigene Akzente für einen Haushalt setzen kann. Angesicht der angespannten Lage vor dem Hintergrund der Pandemie meldete die CDU Bedenken an einem Doppelhaushalt an, und auch Raymond Rordorf sprach davon, im Nebel zu fahren. „Es ist schon mutig, jetzt für zwei Jahre zu projektieren“, sagte er, anerkannte aber wie Jörg Hüddersen für die SPD die Vorteile für die Verwaltung. Der Kämmerer kündigte einen restriktiven Haushalt an, ohne wichtige Projekte zu gefährden und informierte kurz über die Finanzentwicklung der Stadt: „Es wird kein leichtes Jahr“, stellte er eingangs fest, zurückgehende Gewerbesteuern von 14,5 Millionen auf 9,75 Millionen Euro, Ausfälle bei den Gebühren von Kindergärten und der Vergnügungssteuern wegen der Spielhallenschließungen werden unter anderem zu finanziellen Einbußen führen. Intern sollen Vorschläge für Einsparungen entwickelt werden, eine neue Nachtragssatzung sei aber nicht in Planung. Zu Beginn der Sitzung gedachte die Versammlung des kürzlich verstorbenen Ehrenbürgermeisters Wolfgang Dernedde.