Interview: So kann Corona-Krise im ländlichen Raum wirken

Die Auswirkungen des Corona-Virus sind im Alltag deutlich zu spüren. Veranstaltungen werden abgesagt, auch die Maskenpflicht soll in Niedersachsen kommen. Im Interview mit unserer Zeitung sprechen Landrat Bernhard Reuter und Kreisrat Marcel Riethig über die Folgen der Verbreitung des Virus, welche Entwicklungen sie im ländlichen Raum erwarten und darüber, wie sich ihr Arbeitsleben verändert hat. Die Interviews führte Felix Gräber per Telefon und E-Mail aus dem Homeoffice.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit und die des Landkreises Göttingen aus?

Bernhard Reuter: Ich glaube, die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden massiv sein. Fast nichts wird nach der Krise noch genau so sein wie vorher. Wir spüren aktuell enormen Druck in der Arbeit. Wenn die medizinische Krise vorbei ist, dann sind wir keineswegs durch. Wir werden erhebliche Einnahmeausfälle haben, zugleich eine gewaltige Steigerung bei durch Corona bedingten Aufwendungen, zum Beispiel für Hygiene, Gesundheit und Bevölkerungsschutz. Zum Glück haben wir die letzten Jahre genutzt, um unseren Haushalt zu sanieren, Rücklagen aufzubauen. Ob diese Rücklagen reichen werden – das zu beurteilen, ist es im Moment noch viel zu früh. Wir haben als Landkreis Göttingen bereits massiv in den Bevölkerungsschutz investiert. Das hat sich als richtig erwiesen. Ich glaube, Bund und Land müssen beim Thema Bevölkerungsschutz nachlegen. Das zeigt die Krise im Moment.

Marcel Riethig: Die Corona-Krise verändert spürbar und tiefgreifend unsere Lebens- und Arbeitswelt. Für eine abschließende Einschätzung ist es noch zu früh, einige Trends zeichnen sich jedoch schon jetzt ab: Etwa erlebt die Digitalisierung einen enormen Schub. Regionalität wird wieder wichtiger.

Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag in der Krise verändert?

Landrat Bernhard Reuter bei einem früheren Gespräch. Foto: Mark Härtl / HK

B. R.: Außer meiner Frau und meiner Sekretärin sehe ich eigentlich niemanden mehr, meine Sekretärin auch nur jeden zweiten Tag, weil ich versuche, nur noch jeden zweiten Tag ins Büro zu gehen. Wir wollen vermeiden, dass wir uns gegenseitig anstecken – insbesondere in der Verwaltungsleitung – und der Landkreis handlungsunfähig wird. Deswegen sind wir da sehr streng. Meetings gibt es eigentlich gar nicht mehr. Die Arbeit ist völlig verändert: Ich habe jeden Tag mehrere Telefonkonferenzen, die Zahl der E-Mails hat sich verdoppelt oder verdreifacht. Es gibt mindestens genau so viel zu tun, ich würde sagen, sogar etwas mehr. Aber die Art und Weise der Arbeit hat sich verändert – das ist jetzt wirklich Krisenmodus.

M. R.: Die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Das mobile Arbeiten in Form von Video- und Telefonkonferenzen und Homeoffice hat extrem zugenommen.





Der Beruf des Politikers lebt davon, mit Menschen zu arbeiten – das ist jetzt deutlich weniger geworden. Wie gehen Sie damit um?

B. R.: Das ist anders geworden, würde ich sagen. Ich wende mich an die Bevölkerung mit Online-Botschaften, insofern hat die Form der Kommunikation sich geändert. Wir müssen da nach der Krise wieder zu anderen Verhältnissen kommen, denn die persönliche Begegnung ist durch nichts zu ersetzen. Das kann nur vorübergehend ausgesetzt werden.

M. R.: In meinem Dezernat für Jugend, Bildung, Arbeit, Soziales und Kultur ist nach wie vor der direkte Austausch und der Kontakt mit Menschen unerlässlich. Dieser wird jedoch von spürbar mehr Distanz geprägt sein.

In den letzten Jahrzehnten war die Entwicklung im ländlichen Raum eindeutig: Die Geschäfte werden weniger, die Bevölkerungszahl sinkt, viele junge Leute zieht es in die Städte statt aufs Land. Wie schätzen Sie den Einfluss der Pandemie auf diese demografische Entwicklung ein?

B. R.: Wir hatten mindestens in den letzten 20 Jahren den Trend „Weg vom Land, rein in die Stadt“. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie eine riesige Chance für den ländlichen Raum sein kann, wenn man es klug macht. Der Trend in die Städte erweist sich jetzt in der Krise als fragwürdig. Im Moment lebt man deutlich besser mit Häuschen und Garten auf dem Dorf als in einer engen Wohnung in der Stadt. Die Städte fordern bisher massiv Förderung des Wohnungsbaus. Ich glaube, dafür wird in der Krise das Geld fehlen. Dazu kommt, dass Trends wie Homeoffice und die Digitalisierung, die auch schon vorher bestanden, jetzt durch die Krise nach vorne gebracht werden. Das erleichtert auch das Leben im ländlichen Raum, vorausgesetzt es gibt schnelles Internet. Ich kann eigentlich nur allen, die gut leben wollen, raten: Raus aufs Land.

M. R.: Ob die demografische Entwicklung beschleunigt wird oder nicht, ist noch nicht abzusehen. Was sich abzeichnet, ist ein unglaublich großes Engagement im ländlichen Raum. Nachbarschaftshilfen bringen sich ein, Menschen nähen Schutzmasken oder unterstützen die Altenheime bei der Versorgung der Pflegebedürftigen, kurz: eine neue Solidarität. Ich glaube deshalb auch, dass die Corona-Krise uns deutlich vor Augen führt, warum der ländliche Raum attraktiv ist. Die Enge der großen Städte empfinden viele Menschen in Zeiten der Kontaktverbote eher als deprimierend. Die Dorfmoderatorinnen und -moderatoren melden uns zurück, dass das Leben im ländlichen Raum gerade in dieser Krise eine hohe Lebensqualität bietet.

Beobachten Sie schon, dass sich der Trend zum Land hin wendet?

B. R.: Eine leichte Trendumkehr haben wir schon vor der Krise gespürt, die meines Erachtens mit den völlig absurden Immobilienpreisen und den sehr hohen Mieten in der Stadt Göttingen zusammenhängt. Ich glaube, dieser Trend wird sich verstärken. Dazu muss aber der ländliche Raum auch Einiges zu bieten haben, das ist klar.

Was wäre das zum Beispiel?

B. R.: Die Standortvorteile müssen realisiert und Nachteile müssen ausgeglichen werden – dazu gehört das schnelle Internet. Deswegen achte ich sehr darauf, dass unser Breitbandprojekt in der Krise nicht leidet, sondern weiter voran gebracht wird, denn das ist die Voraussetzung dafür. Dann frage ich mich auch, was diese Krise mit den Menschen macht: Ich glaube, das bestimmte Werte wie Familie, menschliche Nähe, Geborgenheit und Zusammenhalt wichtiger werden. Wenn sich Dörfer gut aufstellen, wenn sie etwas dafür tun, dass sich diese Nähe auch verwirklichen lässt, dann haben sie jetzt eine riesige Chance. Das geht nur vor Ort. Ich beobachte das dort, wo Ortsbürgermeister und Ortsräte sich aktiv ums Gemeinschaftsleben kümmern, wo es Dorfmoderatoren gibt und Menschen, die sich kümmern.



Kreisrat Marcel Riethig bei einer früheren Veranstaltung an der Universität Göttingen. Foto: Tara Fischer / Riethig

M. R.: Die Krise legt deutlich offen, wo Deutschland infrastrukturell Nachholbedarf hat. Ich greife das Beispiel Breitband- und Mobilfunkversorgung auf und will das noch konkretisieren: Die digitale Ausstattung unserer Schulen ist wichtiger denn je. Und der öffentliche Gesundheitsdienst muss dauerhaft gestärkt werden. Ich erlebe im Übrigen ganz viel Lösungsorientierung, wo vorher manchmal „Bedenkenträgertum“ herrschte.

Können die staatlichen Nothilfen in der Krise den Trendwechsel zum ländlichen Raum vielleicht noch unterstützen?

B. R.: Dass der Staat, wie ich glaube, in nächster Zeit kein Geld für Forderungen der Städte, etwa für den Sozialen Wohnungsbau, übrig haben wird, ist indirekt eine Unterstützung des ländlichen Raumes. Andererseits müssen wir aufpassen, dass das, was wir für den Zusammenhalt von Stadt und Land machen und uns vorgenommen haben zu tun, um ein Modell „Leben auf dem Land, Arbeiten in der Stat“ attraktiv zu machen, jetzt nicht unter die Räder gerät. Ein Beispiel dafür ist die Tarifreform im ÖPNV mit dem Fünf-Euro-Ticket als Flaggschiff. Das ist beschlossene Sache, sollte eigentlich zum 1. August umgesetzt werden. Die Verkehrsunternehmen sind jedoch momentan paralysiert, sodass ich jetzt davon ausgehe, dass sich leider die Umsetzung des Fünf-Euro-Tickets auf den 1. Januar 2021 verschieben wird.

M. R.: Die staatlichen Hilfen haben erst einmal dazu geführt, dass die schlimmsten Auswirkungen auf die Wirtschaft und die soziale Daseinsvorsorge abgemildert werden konnten. Wir brauchen nun dringend einen Plan für die Zeit, die jetzt kommt. Die weiteren Hilfen müssen so angelegt werden, dass Wirtschaft und soziale Infrastruktur ohne nachhaltige Schäden über die Krise kommen können. Jede und jeder einzelne kann im Übrigen selbst einen Beitrag leisten, die regionale Wirtschaft und die soziale Infrastruktur zu unterstützen: Man kann regional einkaufen, spenden oder einfach den Vereinen als Mitglied treu bleiben, selbst wenn beispielsweise Sportkurse nicht oder nur online stattfinden.

Die demografische Entwicklung betrifft nicht zuletzt auch die medizinische Nahversorgung. Seltener finden etwa niedergelassene Ärzte einen Nachfolger für ihre Praxis, wenn sie in Ruhestand gehen. Wird die medizinische Nahversorgung nach der Krise als Standortfaktor noch wichtiger?

B. R.: Gesundheit war schon vor der Krise ein wichtiger Standortfaktor und wird es danach erst recht sein. Aber Gesundheitswirtschaft ist mehr als medizinische Versorgung. Wir müssen davon ausgehen, dass alle Wirtschaftsstandorte – weltweit sowie in Deutschland – erstmal unter der Krise leiden werden. Das wird auch in Südniedersachsen und im Landkreis Göttingen der Fall sein.

Aber nach schweren Krisen werden auch immer die Karten neu gemischt. Dann werden Standorte mit einer starken Gesundheitswirtschaft zu den Gewinnern zählen; genau das trifft auf Südniedersachsen zu. Gesundheitswirtschaft ist hier Branche Nummer Eins. Das wird uns wahrscheinlich nach der Krise sehr helfen. Ich glaube, die Standortnachteile, die der ländliche Raum hat, werden sich durch die Digitalisierung zum großen Teil kompensieren lassen. Eine Folge der Krise wird sein, dass sich der Trend zur Digitalisierung enorm beschleunigt, das spüren wir jetzt schon.

Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Krise, aber auch danach, Themen voranbringen, wie digitale Patientenvorsorge, Ferndiagnose, Ferntherapie. So können wir dafür sorgen, dass der ländliche Raum gleichziehen kann mit den Städten beim Thema Gesundheit. Das dürfen wir nicht vernachlässigen, sondern hierauf müssen wir noch stärker unseren Fokus richten. Dann, glaube ich, wird der ländliche Raum auch beim Thema Gesundheit gestärkt aus der Krise hervorgehen.

M. R.: Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum war zuvor, ist jetzt und wird auch nach der Corona-Krise wichtig sein. Wir erleben allerdings, dass das System der Selbstverwaltung so nicht mehr zeitgemäß ist bei der Unterstützung des öffentlichen Gesundheitswesens. Hier müssen wir aus der Krise lernen. Darüber hinaus wird das Thema Hygiene künftig einen ganz anderen Stellenwert einnehmen. Außerdem müssen wir die starke betriebswirtschaftliche Fokussierung unseres Gesundheitssystems radikal auf den Prüfstand stellen. Und wir sehen gerade jetzt, wie wichtig die sozialen Berufe für unsere Gesellschaft sind. Sie müssen ihrem Stellenwert angemessen bezahlt werden.

Wie sehr wird die Aufarbeitung der Krise Sie in Zukunft beschäftigen? Wieviel Raum bleibt für neue Themen?

B. R.: Die augenblickliche Situation ist schon belastend, aber ich finde sie auch irgendwie spannend. Ich lerne jeden Tag dazu. Dass ich ein Videokonferenz-System ohne Unterstützung meiner IT-Abteilung auf meinem mobilen Endgerät installieren kann, das hätte ich mir vor vier Wochen ehrlich gesagt nicht zugetraut. Aber man wächst mit den Herausforderungen.

Ich glaube, es wird sich eine Menge verändern: Die Krise legt gnadenlos Schwächen, die Verwaltungsstrukturen haben, offen. Schwächen, die es auch vorher schon gab, die man aber mit finanziellen Mitteln kaschieren konnte. Das wird nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wir werden nach der Krise über Themen reden wie effiziente Behördenstruktur, außerdem Kreis- und Gemeindereformen, zersplitternde Zuständigkeiten zwischen Stadt und Landkreis Göttingen. Auf Landesebene auch über Themen wie überflüssige Sonderbehörden. Das kann man sich alles nicht mehr leisten. Ich glaube ab 2022 wird man diese Themen angehen müssen und dann mit Macht. Auch durch den verstärkten Trend zur Digitalisierung wird man dann mehr vom Bürger her denken: Etwa müssen Bürger durch die Digitalisierung nur noch selten persönlich zu Behörden gehen. Auch von daher können sich die Strukturen noch einmal stark wandeln – und müssen das auch.

Wie schätzen Sie die aktuelle Krise ein: Bietet sie mehr Chance oder überwiegt das Risiko für die Entwicklung im Ländlichen?

B. R.: Es gibt Chancen und Risiken, da kann keiner wissen, was überwiegt. Für mich stellt sich die Frage, was müssen wir tun, um Chancen zu verwirklichen und was, um Risiken zu vermeiden. Wenn man nichts tut, die Hände in den Schoß legt, dann wird der ländliche Raum ganz bestimmt nicht gewinnen. Aber die Leute, die geglaubt haben, der ländliche Raum sei schon abgeschrieben, die müssen jetzt umdenken. Es lohnt sich jetzt stärker als vor der Krise dafür zu kämpfen, dass der ländliche Raum demografisch stabil, ökonomisch stark und sozial ansprechend bleibt.

M. R.: Die Gefahr negativer Folgen besteht und genau deshalb ist die gemeinsame Aufgabe von Staat und Kommunen, diese zu verhindern. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass diese Krise uns positiv verändern kann. Wir haben alle Chancen, sie zu meistern. Alles in allem zeigen der Bund und das Land Niedersachsen ein ordentliches Krisenmanagement. Am Jahresende werden sie daran gemessen werden, wie viele Menschen noch ihre Arbeit haben und wie viele Geschäfte noch am Markt sind. Die jetzigen Hilfspakete sind ein guter Anfang, weitere müssen folgen. Auch die laufenden Kosten müssen bei der Bemessung von Hilfen Berücksichtigung finden. Die Kulturschaffenden oder Einzelhändler dürfen nicht massenhaft auf Harzt IV verwiesen werden.

Wie gehen Sie persönlich mit den Erwartungen der Bürger an die Politik und der steigenden Arbeitsbelastung um?

B. R.: Ehrlich gesagt, habe ich mir nicht gewünscht mit 65 noch eine Krise managen zu müssen. Aber man lebt auch von Herausforderungen. Das motiviert mich sehr stark und ich entdecke auch die positiven Aspekte: Eine Krise bedeutet auch immer Veränderung, Neuanfang – und darin liegen die gewaltigen Chancen. Wir haben die Krise und müssen der Herausforderung gerecht werden. Das gehen wir ganz praktisch an. Persönlich glaube ich, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat und in die Verwaltung in den letzten Wochen gestiegen ist. Ich erlebe auch unglaublich viel Zuspruch und ich glaube, dass sich zeigt, wie gut es in Deutschland insgesamt läuft, bei allem, was man im Einzelnen kritisieren kann und muss.

M. R.: Ich habe in der Krise trotz allem gelernt, wie wichtig für mich und andere das positive Denken ist und das Verbreiten von positiven Nachrichten.