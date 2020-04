Falsche Polizisten wollen Wohnung in Osterode kontrollieren

Osterode. Dreiste Betrüger nutzen die Corona-Pandemie schamlos aus, um vor allem ältere Menschen übers Ohr zu hauen. So geschehen in Petershütte.

Unter dem Vorwand, die Wohnung aufgrund der Corona-Pandemie in Augenschein nehmen zu müssen, haben zwei unbekannte Männer am Dienstagabend versucht, sich Zutritt zu einer Wohnung in Petershütte zu verschaffen. Das meldet die Polizei.

Nach Angaben der 61 Jahre alten Wohnungsinhaberin klingelten die Unbekannten (in dunkler Kleidung mit der Aufschrift „POLIZEI“ am rechten Oberarm) gegen 22.15 Uhr an ihrer Tür und gaben an, aufgrund der aktuellen Corona-Situation von Haus zu Haus zu gehen und alle Wohnungen in Augenschein nehmen zu müssen. Sie schätzt beide Männer auf ca. 35 Jahre alt und etwa 190 cm bzw. 170 cm groß.

Die Frau durchschaute glücklicherweise die fiese Masche der Betrüger und schloss gleich wieder die Wohnungstür.

Genau richtig gehandelt

Die Dame habe genau richtig gehandelt, so die Polizei. Dreiste Betrüger nutzen demnach die aktuelle Situation schamlos aus, um vor allem ältere Menschen übers Ohr zu hauen.

Im Laufe der letzten Tage gingen bei der Göttinger Polizei mehrere Mitteilungen ein. Diese reichen von Anrufen, in denen man angeblich die Kontodaten benötigt, um die Rente zu sichern bis hin zu falschen Polizeibeamten, die das Haus oder die Wohnung untersuchen wollen.

Das rät die Polizei

Die Polizei rät: „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder gar verunsichern. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Geben Sie keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Legen Sie einfach auf oder schließen Sie sofort die Haustür. Das ist auf keinen Fall unhöflich.“

Wer glaubt, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, sollte sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle wenden und Anzeige erstatten.