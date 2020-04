Corona: Schulen stemmen jetzt eine Mammutaufgabe

Es sind schwierige, arbeitsreiche Zeiten für die Schulen im Land, denn nach Wochen der kompletten Schließung steht auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses der vorsichtige Schritt zu einer stufenweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs an. Viel gibt es in Zeiten von Corona organisatorisch zu beachten, vieles muss umstrukturiert werden, ein Kraftakt für die Lehrerschaften. Überall mussten Erlasse und der Rahmenhygieneplan diskutiert und die Konsequenzen gezogen werden.

Fest steht: Das Land Niedersachsen wird seine Schulen ab dem 27. April zunächst für Abschlussklassen wieder öffnen, um den Schülerinnen und Schülern ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu geben. Das bedeutet, dass die Abitur- wie auch alle anderen Abschlussprüfungen nach jetzigem Stand unter Einhaltung der Hygienevorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) stattfinden.

Ab dem 4. Mai sollen gestuft weitere Jahrgänge nach und nach in den Präsenzunterricht zurückkehren. Für alle Schülerinnen und Schüler, die noch nicht wieder in die Schulen zurückkehren, ist seit dem 22. April Home Learning vorgesehen.

Planungssicherheit geben

„Mit den jetzt getroffenen Entscheidungen wollen wir den Schulen Planungssicherheit und einen Fahrplan für die kommenden Wochen und Monate geben. Bei den Schulöffnungen gehen wir vor nach dem Prinzip, erst die Klassen, die Prüfungen ablegen müssen, dann im nächsten Schritt die älteren Jahrgänge der einzelnen Schulformen, dann die jüngeren. Dies alles geschieht mit Blick auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens. Der Schutz der Gesundheit muss an erster Stelle stehen“, erklärt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

„Wir werden in dieser Woche für den Präsenzunterrichtsstart am 27. April und für die Durchführung der bevorstehenden Prüfungen (Abitur, Fachoberschulprüfungen, PTA-Prüfungen, BFS-Prüfungen) noch viele Maßnahmen besprechen und konkret umsetzen müssen. Wir gehen davon aus, dass wir das auch hinbekommen werden“, macht der BBS-I-Schulleiter Heiko Seemann-Weymar deutlich. In dieser Woche ist zunächst für alle Schulformen noch alleiniger „Fernunterricht Lernen zu Hause“ angesagt.

An was alles zu denken ist, wenn der Schulbetrieb wieder anlaufen soll, erschöpft sich in zahlreichen Maßnahmen, über die Seemann-Weymar einen Überblick gibt: Zusätzliche Reinigungszyklen für die gesamte Schule, Information und Beratung der Schüler über die zu beachtenden Hygiene- und Abstandsregeln mit dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes bei der Schülerbeförderung, das Erstellen und Anbringen von Hinweisschildern, Vorgabe einer klaren, nicht veränderbaren Sitzordnung in den Klassen zur Wahrung der Abstandsregeln und Umsetzung des Prinzips der „halben Klassen“, gestaffelte Unterrichtsbeginn- und Pausenzeiten zur Entzerrung der „Schülerströme“, Vorgabe von Lüftungsregeln in den Klassenräumen, Schutzvorrichtungen im Sekretariat oder beim Schulassistenten, klare Regulierungen beim Betreiben der „Cafeteria“.

Ab dem 27. April starten in der BBS I in der Phase A mit den Abschlussklassen 66 Schülerinnen und Schüler des aktuellen Abiturjahrganges der Beruflichen Gymnasien (Sozialpädagogik, Wirtschaft, Technik), 17 der PTA (Oberstufe), 83 des letzten Berufsschulausbildungsjahres (Fachstufe 2; Duales System) und in der Phase B dann ab dem 11. Mai 106 Schülerinnen und Schüler des mittleren Berufsschulausbildungsjahres (Fachstufe 1; Duales System) sowie 37 Schüler der Abschlussklasse der Fachoberschule – Wirtschaft (FOS 12).

Schüler, die laut RKI einer Risikogruppe angehören sowie diejenigen, die mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können ins Homeoffice gehen oder dort bleiben. Sie werden dann von den Lehrkräften entsprechend mit den Unterrichtsmaterialien versorgt. Seemann-Weymar: „Alle Lehrkräfte und Schulmitarbeiter werden seit Beginn der coronabedingten Unterrichtsveränderungen mit Update-Mails über den aktuellen Stand unterrichtet. Über unser schulisches Portal sowie unsere Homepage wurden auch die Schüler über die Rahmendaten der Präsenz- und Fernunterrichtsphasen informiert. Ab dem gestrigen 22. April gilt für alle Schüler und Lehrkräfte eine verbindliche Realisierung des Fernunterrichts.“ In der bisherigen Unterrichtsuntersagungszeit war das Lernen zu Hause nicht verpflichtend und die Leistungen durften nicht benotet werden. Dies ist dann anders, es herrsche Schulpflicht auch beim Lernen zu Hause, erklärt der Schulleiter.

Auch für die Hauptschule Neustädter Tor wird es am Montag ernst, dort starten die Abschlussjahrgänge 9 und 10 ihren Unterricht mit drei halben Klassen. „Das bedeutet, dass wir maximal 16 Schüler in Jahrgang 9 in vier Räumen und Jahrgang 10 mit höchsten 12 in zwei Räumen unterrichten“, verdeutlich Schulleiterin Stefanie Henkel. Verwendet werden können wegen des Sicherheitsabstandes unterschiedliche Eingänge der Schule. Beim Unterrichtsbeginn am 27. und 28. April sollen die Schülerinnen und Schüler noch einmal ausführlich über die Hygiene- und Abstandsregeln informiert werden. Kollegen werden am Schuleingang stehen und die Eintreffenden nacheinander auf den Pausenhof und in die Klasse bitten, wo sich dann zunächst die Hände gewaschen werden. Masken können getragen werden, sind aber nicht verpflichtend. Henkel: „Vom Landkreis werden wir mit den für den Infektionsschutz nötigen Materialien versorgt“, sagte Henkel.

Verordnungen und Erlasse

Die Pausen werden im Schichtbetrieb gemacht, damit jede Gruppe die Möglichkeit hat, sich ausreichend an der frischen Luft bewegen zu können, um das Immunsystem zu stärken. Stefanie Henkel berichtet von erfolgreichen Videodienstbesprechungen im Vorfeld zwischen den Kollegen: „Wir konnten die neuen Verordnungen und Erlasse und die praktische Umsetzung bei uns in der Schule besprechen, alle Frage klären und auch den persönlichen Draht, der mir besonders wichtig ist, erhalten.“

Eine Abschlussfeier im traditionellen Sinne mit allen Beteiligten und Eltern in der Stadthalle wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Schulleiterin hat aber schon einige Ideen, wie der Zeugnisvergabe ein würdiger Rahmen gegeben werden kann, ohne dass gegen die Erlasse verstoßen wird. „Wir wünschen uns für Schüler und Familien, dass es ihnen in dieser schwierigen Zeit gut geht und dass wir gemeinsam daran weiterarbeiten, dass der Lernerfolg nicht zu kurz kommt.“

84 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen starten am Montag in der Realschule auf dem Röddenberg. Die drei Klassen werden, so Schulleiter Steffen Glaubitz, in je drei Teile geteilt, entsprechen viele Lehrer werden dafür bereitstehen: die Vorbereitungen auch hier ein Kraftakt. Mundschutz ist bei allen erwünscht, die Waschbecken der Klassen und die Toiletten sind ausreichend mit Seife und Desinfektionsmitte bestückt, wichtige Informationen werden über eine schulinterne Kommunikationsplattform an Lehrerschaft und Schulleitung gebracht. Auch in der Realschule gilt: „Die für den 26. Juni geplante Schulabschlussveranstaltung in der Stadthalle entfällt und wird in kleinem Rahmen oder Kleingruppen erfolgen“, kündigt der Schulleiter an.

Therapeutische Förderung

Die Osteroder Fördereinrichtung Wartbergschule steigt am Montag mit den Abschlussklassen Hauptschulkurs und Förderschulabschluss Lernen Klasse 9 in die Beschulung ein. Die Prüfungen sollen dann im Mai stattfinden. Leiter Dirk Pruschke: „Ab dem 4. Mai werden wir Schritt für Schritt mit weiteren Klassen starten, vermutlich zunächst die Unterstufe Jahrgang 4. Eine Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen wurde und wird angeboten.“ Alle Veranstaltungen und Feierlichkeiten sind für das laufenden Schuljahr abgesagt, kein Flohmarkt, kein Jazzkonzert, keine Sportfests. Auch die Entlassfeier kann nicht in gewohnter Form stattfinden. „Wir werden entsprechend der aktuellen Lage alternative Formen einer wertschätzenden Zeugnisausgabe planen“, verspricht der Schulleiter. Generell werde bis zu den Sommerferien kein Normalbetrieb stattfinden, weil nicht alle Schüler die Schule gleichzeitig besuchen können. Die Schulleitung informiert die Schüler und Eltern fortlaufend auf der Internetseite über die aktuelle Planung (www.wartbergschuleosterode.de).

Die Schulschließung der Wartbergschule ist für Schüler und auch die Eltern eine besondere Belastung. Therapeutische Förderung (Physiotherapie, Ergotherapie), Kommunikationsförderung, Autismusförderung, sozial und emotionale Unterstützungsangebote und vieles andere mehr können nicht stattfinden mit entsprechenden Nachteilen: Beim Lernen sind Schüler mit Unterstützungsbedarf vielfach auf handlungs- und praxisorientierte Lernangebote angewiesen, die beim Lernen zu Hause nur schwer angeboten werden. Gerade in der Förderschule haben die Schützlinge einen erhöhten Betreuungsbedarf, teilweise auch Pflegebedarf, den die Eltern jetzt ohne Unterstützung leisten müssen.

Dann gibt es da noch das Problem mit dem Mittagstisch, denn etwa 240 Schüler haben jeden Tag ein warmes, gesundes, günstiges, teilweise kostenloses Mittagessen in der Schule erhalten. „Wir stehen mit der Aufnahme des Schulbetriebs als Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen, geistige Entwicklungen, körperlich und motorische Entwicklung und Sprache zweifellos vor ganz besonderen Herausforderungen“, beschreibt Pruschke die komplexe Situation. Schutzmaßnahmen bei pflegerischen Tätigkeiten, Beschaffung von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln, Schüler mit Vorerkrankungen wie Immunschwächen, Lungenerkrankungen, Diabetes, die Vermittlung von Hygiene und Abstandsregeln bei eingeschränkten kognitiven Kompetenzen oder körperlicher Beeinträchtigung oder Schülertransporte – all das fordert die gesamte Kraft und Kompetenz der Fördereinrichtung.

Aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 (Abitur nach 13 Schuljahren) haben die Gymnasien derzeit keine Abschlussjahrgänge. Für den Jahrgang 12, der erst im nächsten Schuljahr Abitur machen wird, beginnt der Unterricht im Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am 11. Mai. „Wir werden den vom Kultusministeriums veröffentlichten Leitfaden umsetzen und in den kommenden Tagen die notwendigen Entscheidungen im Hinblick auf das Lernen zu Hause, Kommunikation, Hygiene und Sicherheit sowie im Umgang mit Risikogruppen treffen“, kündigt Schulleiter Dietmar Telge an.

