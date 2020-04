Lernen in surrealer Lage

Was sind das für Herausforderungen, was ist das für eine Verantwortung, der sich die Verantwortlichen mit der Covid-19-Pandemie und der Schulöffnung stellen müssen? Nichts ist, wie es einmal war, alles muss neu durchdacht, neu organisiert und entsprechend der Vorgaben umgesetzt werden. Wer nicht im Detail involviert ist, kann wohl nur erahnen, welcher Aufwand selbst für den eingeschränkten Schulbetrieb notwendig ist. Dank und Kompliment an all jene, die das umsetzen.

Schüler, so sagt man so beiläufig, lernen für das Leben. Auch dieser reichlich strapazierte Merkspruch hat mit Corona ein neues Gewicht erhalten. Denn auch für sie haben sich die Bedingungen massiv geändert, und nicht zum Guten. Lernen zu Hause mit mannigfachen Einschränkungen, die Abwesenheit jeder Gemeinschaft im gewohnten Schulumfeld, der alleinige Austausch über mediale Kommunikation: All das kann das ungestörte Lernen nicht ersetzten und wird von dem einen mehr, von dem anderen weniger gut verkraftet.

Diese geradezu surreale Situation muss bei den Prüfungen berücksichtigt werden, damit beispielsweise Abiturienten kein Nachteil entsteht. Was nicht korrekt vermittelt wurde, sollte in den Abschlussprüfungen auch nicht ins Gewicht fallen. Allein das Unbehagen, mit Abstand und Maske der Coronagefahr stets gewahr zu sein, mag für manche zum Problem werden. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen: Noten und damit die Qualität des Abschlusses können für den Verlauf eines ganzen beruflichen Lebens entscheidend sein, und einen solchen Nachhall darf das Virus im Sinne der Chancengleichheit nicht haben.