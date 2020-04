Schicke neue Trikots

Spender der Firma Frötek an die JSG Söse/Harz F1 und E2 des 1. FC Freiheit

Mit der JSG Söse/Harz F1 und E2 des 1. FC Freiheit konnten durch die Unterstützung der FRÖTEK-Kunststofftechnik GmbH gleich zwei Jugendmannschaften mit neuen Trikots ausgestattet werden. Weg vom reinen Sponsoring – hin zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Mit diesem Ziel ging man nach dem angenehmen Vorgespräch auseinander. So war es am Ende auch dem Verein wichtig, mit einem finanziellen Eigenanteil einen Beitrag zu leisten. Noch bevor die Trikots offiziell übergeben wurden, konnten auch die Spieler durch einen ersten Turniererfolg im neuen Outfit glänzen. Mit einem kleinen Präsentkorb mit Produkten aus der Region sowie einem Mannschaftsfoto des Turniererfolgs bedankten sich die Trainer und die Mannschaft bei Sascha Brothuhn, Leiter Vertrieb und Marketing und Marcel Vogel, Head of Marketing.