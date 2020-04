Die Gesamtzahl der in Stadt und Landkreis Göttingen bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist auf 702 gestiegen.

702 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Göttingen am Sonntagabend

Die Gesamtzahl der in Stadt und Landkreis Göttingen bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist auf 702 gestiegen. 160 der Betroffenen sind in der Stadt Göttingen angemeldet, 542 im weiteren Kreisgebiet.

Die Zahl der dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis gemeldeten Todesfälle infolge einer Erkrankung an Covid-19 liegt bei 34 Personen. 233 Personen sind inzwischen wieder genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 435. Darüber informierte die Stadtverwaltung Göttingen (Stand Sonntag, 19. April, 18 Uhr).

Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden für den Altkreis Osterode

Gemeldet wurden in der Gemeinde Bad Grund 45 Fälle, in der Stadt Bad Lauterberg 60, Stadt Bad Sachsa 48, Samtgemeinde Hattorf und Stadt Herzberg zusammen 209, Stadt Osterode 77 sowie in der Gemeinde Walkenried zwei Fälle.

Die Verwaltung weist noch einmal auf die Zuordnung der Fälle nach Postleitzahlen und der damit zusammenhängenden gemeinsamen Darstellung der Fallzahlen für Herzberg und Hattorf. Die Stadt Herzberg ist stärker betroffen als die Samtgemeinde Hattorf.

