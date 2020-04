Corona bringt Osteroder Taxibetrieb in Bedrängnis

Auf dem Hof von Taxi-Stützer, dem Osteroder Familienunternehmen, das es bereits seit einem halben Jahrhundert gibt, sind viele abgemeldete Fahrzeuge zu sehen. Der Grund ist die Corona-Pandemie. „Wenn die damit verbundenen Verbote in zwei Monaten noch nicht vorbei sind, dann werden wir das 51-jährige Bestehen wohl nicht mehr erleben“, so die beiden Juniorchefs. Noch im Februar waren die sieben Taxis so ausgelastet, dass von den Kunden...