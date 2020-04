Stand Montag: 551 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Göttingen

Über die Osterfeiertage ist ein weiterer Anstieg an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Stadt und Landkreis Göttingen festzustellen: Positiv getestet wurden inzwischen 551 Menschen. Das meldet die Stadt Göttingen mit Stand von Ostermontag, 13. April 2020, um 16 Uhr. Demnach leben 138 der Infizierten in der Stadt Göttingen, 406 im Landkreis Göttingen. Bei sieben Personen ist der Wohnort noch nicht erfasst.

Die Zahl der dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen gemeldeten Todesfälle infolge einer Erkrankung an Covid-19 liegt bei 20 Personen. 136 Erkrankte sollen inzwischen genesen sein.

Das Bürgertelefon unter 0551/7075-100 ist erreichbar montags bis sonntags von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

Unsere Corona-Übersicht:

