Motorradfahrer wird bei Unfall auf B498 verletzt

Verletzt wurde am späten Mittwochmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B498 unterhalb von Riefensbeek. Der Mann war mit zwei weiteren Motorradfahrern von Osterode kommend in Richtung Riefensbeek unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke rutschte. Dabei wurde er am Kopf verletzt und zog sich Schürfwunden zu, wie die Polizei mitteilte. Er wurde ins Krankenhaus nach Herzberg gebracht.

