Förste. Ein Verkehrsteilnehmer aus Osterode befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr in Förste die Förster Straße. Hier scherte er mit seinem Pkw in die Fahrbahnmitte aus, um an einem geparkten Auto vorbeizufahren. Da er den Abstand zum entgegenkommenden Pkw falsch einschätzte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder