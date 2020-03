Unfall auf B243: Fahrtrichtung Herzberg in Petershütte gesperrt

Osterode. Am Dienstagnachmittag, 10. März, kam es auf der Hochstraße in Osterode zu einem Unfall. Es hat sich ein Stau an der Unfallstelle gebildet.

Auf der Hochstraße im Zuge der Bundesstraße 243 in Osterode hat sich am Dienstagnachmittag, 10. März, ein Unfall ereignet, der eine vorübergehende Vollsperrung in Fahrtrichtung Herzberg nach sich zog. Es hat sich ein Stau an der Unfallstelle gebildet.

Nach ersten Angaben der Polizei ist ein Fahrzeug mit drei Insassen in einer Kurve auf Höhe eines Schnellrestaurants offenbar auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Eine Minderjährige, die im Fahrzeug saß, wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht in den Unfall verwickelt.

Die Bergungsarbeiten dauerten um 17 Uhr noch an.POL