Zuhörer erleben begeisternden Jazz der 50er und 60er Jahre

Seit dem Jahr 2001 hatte sich das Berliner Jazzquintett The Toughest Tenors in Osterode für einen Auftritt beworben, erzählten die Musiker schmunzelnd eingangs des Konzerts am Freitag im Freiheiter Hof. Jetzt hatte es geklappt, und dann das: Kaum 50 Zuhörer waren gekommen, vermutlich vor allem der...