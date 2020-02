Osteroder Unternehmen gewinnt Preis bei Forum in London

Das Osteroder Unternehmen PetBioCell ist Gewinner des Animal Health Investment Forum Europe Showcase Innovation Awards. Darauf macht das Unternehmen in einer Pressemitteilung aufmerksam.

PetBioCell ist ein Familienunternehmen und hat sich aus der Tierklinik von Dr. Thomas Grammel in Osterode zu einem spezialisierten GMP-Labor für dendritische Zelltherapien entwickelt. Mit dem Schwerpunkt auf der Lebensqualität von Hunden, Katzen und Pferden produziert PetBioCell individualisierte dendritische Zelltherapien für die Krebsbehandlung von soliden Tumoren bei diesen Tieren.

Simon Grammel, Geschäftsführer von PetBioCell, kommentiert den Gewinn des Innovation Showcase Award im Rahmen des Animal Health Investment Forum Europe: „Wir freuen uns sehr über den Gewinn des Innovation Showcase Award. Damit rückt nicht nur die dendritische Zelltherapie, sondern alle individualisierten Behandlungsmethoden in den Fokus der Tiergesundheit und spiegelt die Nachfrage der Tierhalter nach spezialisierten Behandlungsmöglichkeiten für ihre Haustiere wider“.

Als fest verwurzeltes Unternehmen in der Region Osterode freut sich Familie Grammel über diesen Erfolg und die internationale Anerkennung in der Pharmabranche, heißt es vonseiten des Unternehmens. In den kommenden Monaten solle weiter daran gearbeitet werden, noch mehr Tierärzte und Tierhalter in Deutschland und Europa zu erreichen.