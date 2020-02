Land fördert Erneuerung von Haltestellen im Altkreis Osterode

Die SPD-geführte Landesregierung fördert in diesem Jahr mit über 95 Millionen Euro 328 Einzelprojekte im Öffentlichen Personennahverkehr. Im Altkreis Osterode sind Förderungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 485.966 Euro vorgesehen. Damit werden die Grunderneuerung von acht Haltestellen in Bad...