Auto erfasst 17-jährigen Radfahrer – Unfall in Osterode

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Osterode ist ein 17-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Der Teenager aus Osterode war demnach gegen 8 Uhr in der Petershütter Allee unterwegs. Eine 51-jährige Frau aus Hattorf befuhr gleichzeitig die B243 aus Herzberg kommend und wollte über die Abfahrt Nord in die Allee einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, so die Polizei. Es kam zur Kollision. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt 2.530 Euro, so die Polizei abschließend.