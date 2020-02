Buch über sexuellen Missbrauch: Osteroderin schreibt zu Trauma

Sie ist 54 Jahre alt, liebt Tiere. Mit einem Lächeln schenkt sie im Esszimmer Kaffee ein, bietet Kekse und Schokolade an. Man fühlt sich willkommen in dem Haus der Osteroderin, kommt schnell und ungezwungen ins Gespräch. Und dennoch schlummert schon seit Jahrzehnten ein Trauma in Katrin Seidel, das...