Katastrophenschutz übt in der Eulenburg Osterode

Viel los war am Wochenende auf der Osteroder Eulenburg. Rund 120 Aktive aus Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes übten dort in der „Operation Walpurgis“ in bundesweitem Zusammenwirken den Ernstfall.

Eingeladen hatte der Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern. Auch Einheiten aus dem Landkreis Göttingen nahmen teil. Es ging um den Einsatz einer Medizinischen Task Force bei einer dynamischen Schadenslage.

Ein weiterer Bericht folgt.