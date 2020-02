Sechs Bankkaufleute schließen Ausbildung bei der Sparkasse ab

Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung in der Sparkasse Osterode am Harz freuten sich Volkan Akman, Charlotte Bömeke, Denise Junghans, Florian Glatthor, Marie-Christin Lindner und Til Stümmel über ihren erfolgreichen Abschluss zum Bankkaufmann beziehungsweise zur Bankkauffrau. Nach der bereits im November abgelegten schriftlichen Prüfung stellten die angehenden Bankkaufleute im praktischen Teil der Abschlussprüfung ihr Können in einem simulierten Kundenberatungsgespräch unter Beweis und erzielten gute Ergebnisse. Dabei profitierten sie von der praxisorientierten Ausbildung in der Sparkasse. Die Prüflinge wurden während der Ausbildung mit der Kundenbetreuung und –beratung in der Filiale vertraut gemacht. Weiterhin erhielten sie Einblicke in die Tätigkeiten der Fachabteilungen sowie im Bereich Firmenkunden. Durch Seminare und Produktschulungen konnten die ehemaligen Auszubildenden ihre verkäuferische Kompetenz und ihr Fachwissen ausbauen. Die Jungangestellten freuen sich nun darauf, ihr Wissen in der Kundenberatung aktiv einzubringen. Die ersten Weiterbildungsmaßnahmen sind auch schon geplant und starten in den nächsten Wochen.

