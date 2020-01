Dem Osteroder Stadtwald geht es schlecht

Stürme, Hitze, Massenvermehrung der Borkenkäfer: Dem Osteroder Stadtwald geht es richtig schlecht, und Besserung scheint nicht in Sicht. Forstamtsleiter Rudolf Buff hatte für die Ratsversammlung, die am späten Donnerstagnachmittag im Ratssaal zur Sitzung zusammenkam, in seinem Waldschadensbericht...