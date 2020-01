Posaunenchor erzählt Weihnachtsgeschichte musikalisch

Schwiegershausen. Am 12. Januar lädt der Posaunenchor des Kirchenkreises Harzer Land zur Weihnachts-Serenade in die Michaeliskirche in Schwiegershausen.

Alle Jahre wieder bietet der Posaunenchor des Kirchenkreises Harzer Land im neuen Jahr eine Weihnachts-Serenade an. Und zwar am Sonntag, dem 12. Januar, um 17 Uhr in der Michaeliskirche in Schwiegershausen.

Im Programm zeichnen sie musikalisch einen Teil der Weihnachtsgeschichte nach, folgen dem Stern über Bethlehem, klopfen an die Herbergstüren und besuchen den Stall zu Bethlehem.

Die Zuhörer dürfen sich auf Vorträge des Kreisposaunenchores im Zusammenspiel mit Bernd Scholze an der Orgel freuen. Natürlich werden die Besucher auch die Gelegenheit haben, begleitet von Blechbläsern und Orgel, zu singen. Der Spendenzweck in diesem Jahr trägt den Titel „Music Is All Our Language“ - Musik ist unsere gemeinsame Sprache. „Es handelt sich wieder um ein interkulturelles Posaunenchor-Austauschprojekt“, erklärt der Leiter des Kirchenkreis-Posaunenchores Andreas Bücher. Im Juni 2020 reist eine Brass Band aus Namibia mit 22 Blechbläser für eine zweiwöchige Konzertreise nach Deutschland.

Gemeinsam mit einem zehnköpfigen deutschen Projektposaunenchor begleiten sie Gottesdienste, geben Konzerte in unserer Region, besuchen Blechbläserworkshops und erhalten Einzelunterricht von Instrumentallehrern. Das Reiseprogramm wird die Vielfalt der Kulturen widerspiegeln.

Aber auch gemeinsame Freizeitaktionen werden Brücken schlagen zwischen Deutschen und Namibiern und das gegenseitige Verständnis fördern. So wachsen Achtsamkeit und Respekt über Grenzen hinweg. „Music Is All Our Language“, denn Musik verbindet Menschen unterschiedlicher Sprachen und Herkunftsländer.

Der Kreisposaunenchor möchten diesen Austausch durch die Weihnachtsspende des Jahres 2019 fördern.