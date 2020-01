Chaosbay, Soulsplitter und Slug Pilot spielen in Förste

„Am 31. Januar bringen wir im Jugendraum Förste wieder einmal Eure Ohren zum Sausen“, verspricht die Kulturschmiede und kündigt damit ihr erstes Konzert im neuen Jahr an.

Drei Bands reisen dafür aus ganz Deutschland an, um eine Mischung aus Progressive Metal und Crossover zu servieren. „Wir freuen uns natürlich besonders unter den Bandmitgliedern auch ein paar alte bekannte Gesichter zu sehen, die ihre Wurzeln hier im Harz haben“, so der erste Vorsitzende Volker Huchthausen.

Progressive Metaller

Start ist um 19.30 Uhr, es spielen Chaosbay, progressive Metaller aus Berlin. Im Januar 2019 feierten sie nach dreijähriger Pause ihr Bühnen-Comeback und wiederholen dies direkt im Folgejahr mit einer weiteren Tour. Wie gewohnt verspricht die Band eine virtuose Rock-Show, die sich von harten Metal-Riffs, über atmosphärische Flächen, bis hin zu epischen Melodien bewegt. Die Band ist bekannt für ihre komplexen Long-Tracks, die die 10-Minuten-Marke oft deutlich überschreiten.

Fans können sich auf Ausschnitte des kommenden Konzeptalbums „Asylum“ freuen, aber auch Teile des 40-minütigen Koloss-Tracks „Vasilisa“ werden zu hören sein. Freunde von Bands wie Dream Theater, Periphery, Muse oder von Steven Wilson werden auf ihre Kosten kommen.

Seit ihrer Gründung 2012 in Mannheim hat sich die Band schon mit mehreren großen Acts ihres Genres die Bühne geteilt.

Die Band Soulsplitter, eine Metal Band aus Leipzig, Hamburg und Mannheim steht für originelle und anspruchsvolle Musik – aber ebenso für die Gesamtheit aus Performance, Geschichten, Emotionen, Erfahrungen und Bildern. Das Projekt vereint Künstler aller Sparten mit dem Ziel, die Grenzen von Genres und Kunstformen aufzubrechen und ein großes Ganzes zu schaffen. Verschiedene musikalische Hintergründe werden verbunden, um einen neuen und einzigartigen Sound zu erschaffen. Einflüsse stammen dabei aus dem Progressive Rock der 70er Jahre, modernem Metal, Jazzharmonien und klassischen Kompositionen der Spätromantik.

Zudem wartet Slug Pilot aus Göttingen mit Suck-My-90s-Crossover auf. Die Band wurde mehrfach ausgezeichnet. „Wir freuen uns auf euch“, so Huchthausen.

Jahresrückblick

Bei seinem Jahresrückblick für 2019 ging Huchthausen auf zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen ein. So waren am 3. März die Kleinen an der Reihe: Beim Kinderfasching in der Turnhalle hatte das Harzer Hexentrail-Team mit Kuchen, Kaffee und Musik einen schönen Nachmittag für Jung und Alt organisiert. Nur eine Woche später haben wieder viele Besucher den Weg in die Kirche St. Martin in Nienstedt gefunden, um The Waggon Wheels, Tapetenwechsel und Frank Bode zu lauschen.

Am 22. Juni fand dann das erste große Highlight der Jahres statt. Der fünfte Geburtstag der Kulturschmiede wurde gebührend im elterlichen Garten des Vorsitzenden gefeiert. In Sommernachts-Atmosphäre gab es von Markus Funke viele schöne Lieder zu hören. „Abgerundet durch diverse Fest-Reden, Harzer Craft-Bier, Grillgut und manch schönen Gesprächen, war es ein rundherum perfektes Jubiläum für uns“, erinnert sich Huchthausen.

Auch in diesem Jahr ging im August das Kulturschmiede-Team beim Harzer Hexentrail an den Start. Das nächste Highlight folgte dann am 14. September. Das 15. Sweet sollte in diesem Jahr auch das letzte Sweet werden. Der Jugendraum war voll und vor, auf und hinter der Bühne waren viele Wegbegleiter der letzten 15 Jahre zusammengekommen, um ein letztes Mal das Sweet zu zelebrieren. Huchthausen: „Es war uns eine Ehre und mit einigen Tränen im Knopfloch haben wir nun einen Punkt hinter das Sweet gemacht. Nur eine Woche später haben wir uns auf völlig neues Terrain gewagt und haben zusammen mit Kultur im Kreis am 14. September im Freiheiter Hof ein Konzert mit der Band Alma aus Österreich organisiert. Wer nicht da war, hat wirklich was verpasst.“

Am 2. Oktober gab es bei der Nacht des langen Shoppings in Osterode wieder viele Künstler, die mit ihren Liedern für gute Stimmung gesorgt haben. Um die Vorweihnachtszeit noch schöner zu machen gab es in diesem Jahr auf der Kulturschmiede-Bühne auf dem Osteroder Weihnachtsmarkt wieder Unterhaltung an den Adventswochenenden.

Interessierte, die bei der Kulturschmiede mitmachen möchte, können am 25. Januar ins Schützenhaus Förste zur Jahreshauptversammlung kommen. Bereits feststehende Termine für das Jahr 2020 sind am Freitag, 31. Januar, das Konzert im Jugendraum Förste mit Chaosbay, Soulsplitter und Slug Pilot, am Freitag, 14., und Samstag, 15. Februar, ein Konzert und Lesung im alten La Cumba in Osterode, Kinderfasching in der Turnhalle in Förste, am Freitag, 20. März ein Akustik Konzert in der Kirche St. Martin in Nienstedt/Förste und am Samstag, 11. April, die After-Osterfeuer-Party im Jugendraum in Förste.