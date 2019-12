B243: Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Eine Frau ist am Donnerstag, 19. Dezember, mit auf der B243 von der Fahrbahn abgekommen (Symbol).

Verletzt wurde eine Frau, als sie ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Pkw am Donnerstagvormittag, 19. Dezember, auf der B243 zwischen Aschenhütte und der Anschlussstelle Osterode-Leege von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte anschließend mit einem Baum und blieb quer zur Fahrbahn an der Böschung liegen. Für weitere Untersuchungen wurde die Fahrzeugführerin vorsorglich in das Krankenhaus Herzberg gebracht.

Zur Sicherung und Räumung der Unfallstelle wurde ein Fahrstreifen in Richtung Osterode gesperrt, der Verkehr konnte weitestgehend ungehindert passieren. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Gesamtschaden von circa 9.500 Euro, ein wirtschaftlicher Totalschaden des Fahrzeugs.

Die Feuerwehr Osterode war mit einigen Kräften an der Unfallstelle im Einsatz, um möglicherweise auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Letztlich war aber nur etwas Kühlwasser aus dem Pkw ausgetreten. Am Mittag war die teilweise Sperrung der B243 bereits wieder aufgehoben.