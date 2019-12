Senkung der Kreisumlage soll Straßenbaubeiträge entschärfen

Im Altkreis Osterode wächst der Unmut über die Straßenausbaubeiträge: In Osterode diskutiert die Siedlergemeinschaft die Problematik, in Bad Grund sind es ebenfalls die „Siedler“, die auf eine Abschaffung pochen. In Walkenried hat sich die IG Strabs-freies Walkenried gegründet, die mit einem...