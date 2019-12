Osteroder Haushalt trotz vieler Investitionen ausgeglichen

Zahlen, Daten und Fakten regnete es im Überfluss am vergangenen Mittwoch im Sitzungszimmer des Rathauses. Und so war Kämmerer Andreas Dutsch in seinem Element, als er während der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses ausführlich die Ausgangslage und Eckdaten für den Nachtragshaushalt 2020...