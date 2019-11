Anmeldeportal für Hexentrail 2020 öffnet dieses Wochenende

Der Harzer Hexentrail ist eine echte Erfolgsgeschichte, im kommenden Jahr wird der Spendenlauf bereits zum siebten Mal ausgetragen. Als Termin steht inzwischen der 5. September 2020 fest, dann werden sich wieder hochmotivierte Teams auf spannenden Wegen durch den Harz begeben. Das Anmeldeportal wird ab Sonntag, 1. Dezember, 12 Uhr, frei geschaltet.

„Der Termin liegt zeitlich etwas später als in den vergangenen Jahren. Dies ist einerseits dem späten Ende der Sommerferien geschuldet und andererseits wollten wir auch keine Konkurrenzveranstaltung zu den am Wochenende nach den Ferien stattfindenden Einschulungen schaffen“, erklärt das Organisationsteam.

Wie in den vergangenen Jahren werden verschiedene Optionen angeboten. Zum einen die längere 60 km-Strecke, zum anderen die 35 km-Strecke. Die genaue Strecke ist derzeit noch in der Ausarbeitung, es werden aber wieder interessante Wege durch den Harz zu bewältigen sein. Als Startort bei der längeren Variante ist diesmal Seesen die favorisierte Option, die kürzere Strecke beginnt wie in diesem Jahr in Hahnenklee. Das Ziel ist traditionell an der Stadthalle in Osterode. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 limitiert, in diesem Jahr wurde diese Marke weit im Vorfeld erreicht.

Orga-Team sucht neue Mitstreiter

Das Hexentrail-Orga-Team des MTV Förste hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Organisationsstruktur des Hexentrails beschäftigt und die Rahmenbedingungen für die Veranstaltung angepasst. „Der Hexentrail hat eine Dimension angenommen, die mit den Möglichkeiten des Ehrenamts an Grenzen stößt“, berichtet Udo Küster vom Orga-Team. So sind am Veranstaltungstag einige Helferinnen und Helfern bis zu 20 Stunden im Einsatz.

Die vielfältigen Aufgaben wurden in einem Organigramm dargestellt und die Verantwortungsbereiche neu sortiert. Eines der Hauptprobleme besteht darin, dass das Orga-Team aus nur fünf Personen besteht und somit auf jedes Mitglied eine Vielzahl an Aufgaben zukommen. Daher wird es eine wesentliche Veränderung beim Startgeld geben, der Betrag wird von 50 auf 60 Euro pro Person erhöht. Dieser Betrag gilt nun für die gesamte Phase der Anmeldung, es wird keine Staffelung der Gebühr mehr erfolgen. Mit den Mehreinnahmen aus dem Startgeld sollen gezielt Dienstleistungen zur Unterstützung des Hexentrails eingekauft werden.

Bereits bei der Verlosung der Spendengelder des diesjährigen Hexentrails hatte Küster darauf hingewiesen, dass die Organisation der Veranstaltung neu überdacht werden muss. Daraufhin gab es schon erste Rückmeldungen von Interessierten, die ihre Hilfe bei der Durchführung angeboten haben. „Über diese Rückmeldungen haben wir uns sehr gefreut“, unterstreicht Küster, „gerne dürfen sich noch mehr Interessierte melden.“

Wer die Organisatoren unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an Udo Küster (udo@harzer-hexentrail.de) wenden. Das Anmeldeportal ist unter www.harzer-hexentrail.de zu finden.