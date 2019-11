Lichterfest sorgt für volle Osteroder Innenstadt

Um auf die bevorstehende Vorweihnachtszeit einzustimmen, fand am 10. November ein verkaufsoffener Sonntag in Osterode statt. Ob Rinnepassage, Marientorstraße, Am Schilde, auf dem Kornmarkt oder Martin-Luther-Platz – überall herrschte ab 13 Uhr reges Treiben. An ausgesuchten Stellen standen große,...