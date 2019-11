Auto prallt in Leitplanke -- B243 nach Unfall gesperrt

Osterode Die Aufräumarbeiten dauern an. Das Fahrzeug war ins Schleudern geraten und dann in die Mittelschutzplanke gefahren.

Zu einem Unfall ist es am Sonntagvormittag auf der B243 bei Osterode gekommen. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte die Polizei, dass ein Fahrzeug, das von Osterode kommend in Richtung Herzberg unterwegs war, in der Leegekurve ins Schleudern gekommen ist und dann in die Mittelschutzplanke prallte. Die Bundesstraße musste wegen der defekten Planke und zur Säuberung der Fahrbahn gesperrt werden.