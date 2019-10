Anhänger rollt gegen Auto – Halter verlässt Unfallort

Osterode. Ein nicht ausreichend gesicherter Anhänger machte sich am Sonntagvormittag in Osterode selbstständig. Er rollte gegen einen geparkten Pkw.

Der zunächst unbekannte Halter hatte diesen in Osterode in der Bahnhofstraße abgestellt und verließ die Örtlichkeit. Als er später zurückkehrte, bemerkte er, dass der Anhänger die abschüssige Straße hinunter und gegen einen geparkten Pkw gerollt war. Er zog den Anhänger einen Meter zurück und verließ den Unfallort wieder, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern.

Aufgrund einer Zeugenaussage konnte der Halter später ermittelt werden.