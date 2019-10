Erziehungsberatungsstelle in Osterode hilft seit 40 Jahren

Die Erziehungsberatungsstelle des Landkreises in Osterode blickt auf eine lange Tätigkeit zurück: Sie besteht seit 40 Jahren. Darauf hat jetzt der Landkreis Göttingen in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht.

Das Team biete Unterstützung bei allen Fragen zur Entwicklung und Erziehung von Kindern im Alter von null bis 21 Jahre. Alle Beschäftigte würden über eine fundierte therapeutische Ausbildung verfügen und Ratsuchenden helfen, individuelle und passende Lösungen mit den jeweiligen Familiensystemen zu erarbeiten und auch langfristige familientherapeutische Prozesse zu begleiten.

Unterstützung für Zentren

Künftig wird die Erziehungsberatungsstelle auch die umliegenden Familienzentren mit regelmäßigen Sprechstunden sowie Elternabenden zu bestimmten Themen unterstützen, heißt es in der Mitteilung weiter. Das kostenfreie Angebot steht auch Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung der Eltern offen, wenn Probleme und Fragen im familiären Umfeld, im Freundeskreis oder auch der Schule auftauchen. Für pädagogische Fachkräfte besteht das Angebot zur Supervision und auch zur kollegialen Beratung. Das Angebot der Erziehungsberatungsstelle unterliegt der Schweigepflicht, ist grundsätzlich freiwillig und erfolgt kostenfrei für alle Eltern und Erziehenden.

Das 40-jährige Bestehen der Beratungsstelle ist Anlass für eine Reihe von Veranstaltungen. Die offizielle Feier fand im Mai statt. Zudem werden Vorträge für interessierte Eltern und Erziehende zu unterschiedlichen Themen angeboten.

Auftakt war im September der Vortrag „Neue Medien“ mit Moritz Becker vom Verein Smiley. Darüber hinaus wird im Oktober ein Training für getrennt lebende Eltern begonnen. Das Elterntraining „Kinder im Blick“ richtet sich an Mütter und Väter, die sich nach einer Trennung fragen, wie sie ihre Kinder gut durch diese herausfordernde Zeit begleiten und auch selbst immer wieder neue Kräfte sammeln können.

Das nächste Training in Osterode startet am Montag, 28. Oktober. Es finden vier Treffen montags von 18 bis 21 Uhr und ein Treffen an einem Samstag von 9 bis 15 Uhr statt. Die Kosten betragen 30 Euro pro Person. Infos und Anmeldungen unter Telefon 05522/9604470.

Weiter geht es am 29. Januar mit einem Vortrag von Oliver Hechtenberg zum Gelingen einer guten Eltern-Kind-Beziehung und Stärkung der individuellen Ressourcen von Eltern. In Planung ist darüber hinaus eine Lesung von Eva und Peter Imhof aus ihrem Buch „Bei uns läuft’s kacka“.

Das Team der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Osterode des Landkreises Göttingen ist in der Dörgestraße 31 in Osterode am Harz, zu finden. Termine können über das Sekretariat unter Telefon 05522/9604470 vereinbart werden.