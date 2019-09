Drei Verletzte bei drei Unfällen auf der B498

Drei Unfälle mit Motorrädern fanden am Wochenende statt.

Osterode. Auf der B498 bei Osterode verletzten sich am Wochenende drei Motorradfahrer bei drei verschiedenen Unfällen.

Verletzt wurden drei Motorradfahrer am Wochenende bei drei Verkehrsunfällen auf der B498. Darüber berichtet die Polizei Osterode.

Demnach befuhr am Freitag ein 34-jähriger Mann gegen 15.32 Uhr mit seinem Pkw die B498 in Richtung Riefensbeek-Kamschlacken. In einer Rechtskurve wurde er über die Mittelleitlinie getragen. Daraufhin musste ein 18-jähriger Kradfahrer ausweichen und stieß gegen die Leitplanke. Er Mann stürzte und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Nach Informationen der Polizei ereignete sich ein weiter Verkehrsunfall gegen 15.50 Uhr. Der Fahrer eines Wohnmobiles kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und drängte dabei eine entgegenkommende 19-Jährige in den Straßengraben. Sie verletzte sich bei dem Sturz. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Am Sonntag, gegen 15.09 Uhr, kam eine 28-jährige Frau oberhalb von Kamschlacken in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde die Kradfahrerin verletzt. Ihr Motorrad war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.POL