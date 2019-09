14 Fragen an die Bürgermeister-Kandidaten für Osterode

Am Sonntag, 15. September, wird in Osterode gewählt. Gesucht wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bürgermeister Klaus Becker, der sich nach zwei Amtszeiten in den Ruhestand verabschiedet. Zur Wahl stehen Maren Katja Drews, die erst sehr spät in das Rennen um das Amt an der Spitze der Osteroder Stadtverwaltung einstieg, sowie Andreas Röthke, der Mann der CDU, und Jens Augat für die SPD. Sie beantworten Fragen, die ihnen die...