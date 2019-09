LKW nimmt Osteroderin Vorfahrt – zwei Leichtverletzte

Lasfelde. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 13.30 Uhr an der Abfahrt von der Bundesstraße 243 in Lasfelde.

Ein Lastwagenfahrer aus Belgien hat laut Polizei am Montag gegen 13.30 Uhr einen Unfall an der Abfahrt von der B243 in Lasfelde verursacht: Er nahm einer 49-jährigen Osteroderin, die auf der Straße An der Bahn in Richtung Badenhausen unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau und ihr Beifahrer leichte Verletzungen erlitten. Der Sachschaden beträgt circa 7.000 Euro.