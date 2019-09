Biker verletzt: Zwei Unfälle auf der B498 bei Riefensbeek

Riefensbeek. Ein Biker verlor die Kontrolle, bei einem weiteren Unfall fuhr ein Motorrad auf das voraus fahrende auf, so das sich die Fahrzeuge überschlugen.

Am Samstag ist es auf der B498 zwischen Osterode und Riefensbeek-Kamschlacken zu gleich zwei Verkehrsunfällen gekommen. Drei Biker wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Darüber informiert die Polizei Osterode.

Demnach war eine Motorradgruppe gegen 11.45 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs. Um eine Pause einzulegen, wollte der erste Fahrer anhalten und bremste sein Motorrad ab. Der nachfolgende Fahrer bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr dem voraus fahrenden Biker auf. Die Fahrzeuge überschlugen sich, beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später, gegen 16 Uhr, kam es dann zu einem weiteren Unfall auf der B498. Ein Biker war von Kamschlacken kommend in Richtung Altenau unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verlor und gegen die Leitplanke prallte. Der Biker wurde schwer verletzt und in die Klinik nach Nordhausen gebracht.