Zwei Osteroder bei Auffahrunfall auf B241 verletzt

Auf der B241 in Höhe der Straße Abgunst kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall.

Osterode. Bei dem Unfall auf der B241 am Mittwoch wurden zwei Personen verletzt, eine Autofahrerin musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 241 in Osterode, Fahrtrichtung Clausthal, wurden am Mittwoch eine 27-Jährige und ein 52-Jähriger, beide aus Osterode, verletzt. Darüber informierte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Demnach sei gegen 14.50 Uhr nach einer Rotphase an der Kreuzung in Höhe der Straße Abgunst die Frau mit ihrem Pkw auf den Wagen des Mannes, der verkehrsbedingt halten musste, aufgefahren. Die 27-Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr Osterode aus ihrem Fahrzeug befreit. Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die B241 in Richtung Clausthal war für etwa eine Stunde gesperrt.