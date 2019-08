Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Osterode. Die Ampel an der Kreuzung am Butterbergtunnel war ausgefallen. Bei dem Unfall wurde ein Auto auf die Seite gelegt.

Ein Unfall mit drei Verletzten hat sich am Sonntagvormittag auf der Kreuzung am Butterbergtunnel ereignet. Laut Polizei war dort die Ampelanlage ausgefallen und eine 75-jährige Autofahrerin aus Osterode, die aus der Scheerenberger Straße auf die Kreuzung fuhr, missachtete die in solchen Fällen geltende Vorfahrtsregelung.

Ihr Fahrzeug, in dem auch der 77-jährige Halter saß, stieß auf der Kreuzung mit dem Wagen eines 67-Jährigen zusammen. Dessen Auto wurde durch die Kollision gedreht und auf die Seite gelegt. Der 77-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Frau und der andere Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.