Polizei-Überschüsse gehen in die Präventionsarbeit

Am 23. Juni hatte die Polizeidirektion Göttingen am Sitz des Polizeikommissariats Osterode am Harz ihren diesjährigen Tag der offenen Tür durchgeführt. Die Veranstaltung, welche das Polizeikommissariat gemeinsam mit der Polizeiinspektion Northeim organisierte, stieß bei den Bürgerinnen und Bürgern wie auch den regionalen Medien auf großen Zuspruch. Mehr als 5.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Arbeit der Polizei und ihrer Sicherheitspartner zu informieren.

Auch die Feuerwehr, die Hilfs- und Rettungsdienste sowie eine Vielzahl gemeinnütziger Institutionen und Vereine aus dem Bereich der Präventionsarbeit waren in großer Zahl vertreten. Neben Einblicken in die Einsatzmittel und Arbeitsweisen gehörten daher auch viele weitere Aspekte rund um die persönliche Sicherheit zum breiten Themenspektrum der Veranstaltung. Das Angebot reichte von der Kriminalprävention über den Opferschutz, die Verkehrssicherheits- und Jugendarbeit bis hin zu Fragen der Gesunderhaltung und des Bevölkerungsschutzes. Dabei konnten alle Interessierten auch ihre persönlichen Ansprechpartner kennenlernen, denn der überwiegende Teil der mitwirkenden Organisationen ist in der unmittelbaren Region tätig. Letztgenannter Umstand machte dem Organisationsteam im Polizeikommissariat Osterode auch die Entscheidung leicht, wie mit dem finanziellen Überschuss umgegangen werden soll, der durch die große Besucherzahl beim Tag der offenen Tür erzielt wurde. Dieser soll vollständig der Arbeit regionaler Sicherheitspartner zugutekommen. Jetzt wurden vor diesem Hintergrund insgesamt 14 gemeinnützige Organisationen und Vereine in die Räumlichkeiten der Polizei in Osterode eingeladen. Nahezu alle davon waren auch am Tag der offenen Tür beteiligt gewesen.

Viel los war beim Tag der offenen Tür im Juni. Foto: Michael Paetzold / HK

Der Leiter des Polizeikommissariats Osterode am Harz, Hans-Werner Ingold, überreichte den Sicherheitspartnern gemeinsam mit dem Sachbearbeiter für Prävention, Volker Hahn, sowohl einen Spendenumschlag als auch ein Bild zur Erinnerung an die gelungene Veranstaltung. Auf diesem Wege dankte das Polizeikommissariat den Organisationen für die gute Zusammenarbeit. „Wir hoffen, einen kleinen Beitrag zu ihrer wichtigen Arbeit in der Region leisten zu können“, sagte Ingold.

Insgesamt konnte der Präventionsarbeit in der Region so eine Spendensumme von mehr als 3.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Unter den Organisationen waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Osterode, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Technische Hilfswerk, aber auch Vereine wie Rückenwind, Frauen für Frauen, die Notfallseelsorge im (Altkreis) Osterode, der Weiße Ring, der Bund gegen Alkohol im Straßenverkehr oder auch das Blaue Kreuz und die Osteroder Tafel.

Ebenfalls darunter war die Verkehrswacht Osterode/Bad Grund, die in besonderer Weise auch an der Organisation des Tags der offenen Tür beteiligt war.