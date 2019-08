Großeinsatz der Polizei in Osterode: Mann verhaftet

Osterode. Die Polizei ergriff den Barbiser am Freitag in Osterode. Er wird dringend verdächtigt, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge eingeführt zu haben.

Am Freitagvormittag wurde in Osterode ein dritter Tatverdächtiger im Fall der abgefangenen Pakete mit 55 Kilogramm Marihuana verhaftet. Der Prozess läuft vor dem Landgericht Göttingen, dabei wurden weitere Einzelheiten zu der von der Polizei gestellten Falle mit Salz und Taschentüchern bekannt. Dem 50-Jährigen aus Barbis wird vorgeworfen, den beiden Angeklagten sein Haus als Lieferadresse für das Drogenpaket zur Verfügung gestellt zu haben.

Problemlose Verhaftung

Der Mann sei dringend tatverdächtig der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen berichtet, lief die Verhaftung durch die Polizei problemlos ab. Er sei bereits am Freitagmittag dem Haftrichter vorgeführt worden, so die Staatsanwaltschaft, und werde zunächst in Untersuchungshaft verbleiben, während weitere Ermittlungen stattfinden.