Vorfreude auf zweite Gala der Elhadj Diouf Foundation steigt

Osterode. Am 11. September erwartet die Besucher in der Stadthalle ein „Abend voller Überraschungen“. Mehr als 600 Tickets sind bereits jetzt vergriffen.

Das Versprechen von Moderator Matthias Stach am Ende der ersten Spendengala der Elhadj Diouf Foundation (EDF) im vergangenen September hatte es in sich. „Bei der nächsten Gala setzen wir noch einen drauf“, hatte der bekannte TV-Kommentator damals in der ausverkauften Osteroder Stadthalle verkündet. Inzwischen sind die Planungen für die zweiten Gala am Mittwoch, 11. September, weit vorangeschritten. Ab 18.30 Uhr wird die Gala dann unter dem Motto „Ein Abend voller Überraschungen“ stehen.

Mehr als 600 Eintrittskarten sind bereits jetzt vergriffen, Restkarten gibt es noch bei der Stadthalle Osterode, in der Tilman-Riemenschneider-Buchhandlung sowie per E-Mail an brueckenbauer@elhadj-diouf-foundation.de. „Wir sind begeistert von der bisherigen Nachfrage. Das Interesse an der zweiten Spendengala ist überwältigend und man spürt die Vorfreude auf allen Seiten. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen“, berichten die beiden EDF-Stifter Klaus Becker und Tobias Rusteberg.

Aus New York nach Osterode

„Ich bin fest davon überzeugt, dass die Osteroder uns nicht im Stich lassen und die Stadthalle für die gute Sache wieder bis auf den letzten Platz füllen“, freut sich auch Stach bereits auf den 11. September und viele hochrangige Überraschungsgäste. Der Tennis-Experte wird wie im Vorjahr quasi direkt aus New York nach Osterode reisen, in den USA ist er zuvor beim Grand Slam-Turnier in Flushing Meadows im Einsatz. Das anstrengende Reiseprogramm schmälert seine Vorfreude aber keineswegs. „Der Gala-Abend wird wie das Leben: voller Überraschungen, aufregend und kunterbunt“, verrät Stach, ohne zu viele Details preisgeben zu wollen.

Wer im vergangene Jahr bei der Auftaktgala der EDF dabei war, dürfte das Gänsehautkribbeln immer noch oder mit Blick auf die anstehende Gala schon wieder spüren. Im vergangenen September waren die Besucher bewegt von einem hochkarätigen Programm, von beeindruckenden Wortbeiträgen und Grußbotschaften aus aller Welt und von Musikeinlagen, die in Adel Tawils „Du bist vom selben Stern“ ihren Höhepunkt fanden. Spätestens an diesem Abend dürfte deutlich geworden sein, wie engagiert und wie zielstrebig der EDF-Stiftungsrat vorangeht und immer mehr Menschen begeistert.

Mittlerweile wurde ein privater Unterstützerkreis und ein Firmenunterstützerkreis gegründet, dem aktuell bereits 26 Firmen angehören. Im April 2019 reiste erstmals eine Stiftungsdelegation nach Kaolack in den Senegal. „Wir haben großartiges zu berichten und können die Gala kaum mehr erwarten“, sagt Dr. Mirko Mehde vom Stiftungsrat. Detlev Koch von der Mutterstiftung Brusch & Ritscher bringt es auf einen Punkt: „Es ist eine Freude, mit der EDF zusammenzuarbeiten. Genau diese Begeisterung wird auch wieder bei der zweiten Spendengala im Saal zu spüren sein.“