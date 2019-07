Müll illegal im Wald abgeladen – Polizei findet Dokumente

Etwa drei Kubikmeter Müll waren bei Lerbach illegal im Wald entsorgt worden. Doch die Polizei fand Dokumente, die sie zu dem Verursacher führte.

Ein Zeuge hatte die illegale Müllentsorgung im Waldgebiet oberhalb von Lerbach entdeckt. Der zunächst unbekannte Täter hatte hier ca. drei Kubikmeter Abfall sowie persönliche Sachen abgeladen, so die Polizei Osterode in ihrem Bericht. In dem Müll fanden die Beamten dann Schriftstücke, die auf den Verursacher schließen ließen.

Umzug nach Berlin

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine 21-jährige Frau von Osterode nach Berlin umgezogen war – und ihren Müll in dem Waldgebiet abgeladen hatte.

Einen ähnlichen Fall hatte es bereits im Juni gegeben.