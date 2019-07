Vier Feuerwehren löschen brennenden Kompressor in Feldmark Förste

Ein fahrbarer Kompressor sorgte dafür, dass die Freiwilligen Feuerwehren Förste, Nienstedt, Marke und Dorste am Freitagvormittag auf ein abgeerntetes Getreidefeld in der Verlängerung des Pfingstangers/Mühlenangers in der Nähe des Hundeplatzes in Förste ausrücken mussten.

Das Gerät, das sich nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr auf einem Anhänger befand, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, das Feuer breitete sich auf das Feld aus. Der schnelle Einsatz der Feuerwehren verhinderte jedoch, dass eine große Fläche abbrannte, denn das Feuer war schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Im Einsatz waren etwa 35 Einsatzkräfte, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung.